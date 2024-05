Quiliano, nuova area sperimentale di conservazione per l’Albicocca di Valleggia

Quiliano. Nei giorni scorsi è stata avviata la nuova area sperimentale di conservazione della biodiversità e valorizzazione dell’Albicocca di Valleggia presso il Parco di San Pietro in Carpignano di Quiliano. Questo progetto sfidante per l’amministrazione e per le prospettive di sviluppo di un prodotto- simbolo del nostro territorio nasce dall’attuazione del progetto sviluppato sotto il coordinamento del G.A.L. “Valli Savonesi”, il partenariato pubblico-privato partecipato dal Comune di Quiliano e di cui il capofila è la Camera di Commercio per il tramite del CeRSAA di Albenga.

L’area è stata liberata dalle erbe infestanti, dai rovi e da altri arbusti, la recinzione è stata ripristinata laddove necessario e sono state messe a dimora piante di albicocco innestate su portainnesti tolleranti ad Armillaria mellea, un patogeno del terreno che in questi ultimi anni sta mettendo in difficoltà le produzioni dell’area.

L’intervento deriva dalla collaborazione tra la Città di Quiliano, CeRSAA (Centro di sperimentazione e assistenza agricola) di Albenga, la Cooperativa Agricola di Valleggia e E.L.Fo. (Ente ligure di formazione, accreditato in Regione Liguria). L’obiettivo di questo importantissimo intervento è finalizzato alla valorizzazione e protezione dell’Albicocca di Valleggia, presidio Slow Food e prodotto PAT (Prodotto Agricolo Tipico).

Altrettanto importanti sono le ulteriori iniziative di mitigazione/contenimento dei problemi fitosanitari, di introduzione di strategie e tecniche di produzione adattate alle specifiche necessità della coltura, di crescita e sviluppo delle certificazioni del prodotto e/o dei processi di produzione.

“Questo importantissimo intervento, sviluppato su nostro impulso, – dichiara l’amministrazione comunale, – rappresenta una tappa ulteriore del percorso finalizzato alla promozione e produzione dell’Albicocca di Valleggia, ormai conosciuta come una delle eccellenze del nostro territorio, e nota non solo in ambito provinciale e regionale, ma anche nazionale”.

“E nel contempo costituisce uno dei risultati raggiunti che provengono dal lavoro coordinato e condiviso con il CeRSAA di Albenga e tutte le realtà locali, agricole e cooperative, della comunità quilianese, nella consapevolezza del fatto che proprio dalla valorizzazione e difesa del territorio e delle sue tipicità parte il rilancio e la promozione di Quiliano in una visione rinnovata di qualità, correlata alla sua vocazione rurale di entroterra e ai suoi prodotti. L’Albicocca di Valleggia rappresenta da sempre il fiore all’occhiello della Città di Quiliano, e l’area sperimentale di conservazione, da pochi giorni avviata presso il Parco di San Pietro in Carpignano, rappresenta una prova ulteriore di questo percorso virtuoso”.