Quiliano 2024, Isetta presenta la lista: “Una squadra per dare continuità al progetto amministrativo”

Quiliano. Questa sera nella sala consigliare del Comune di Quiliano la presentazione della lista “Progetto Comune” del candidato sindaco Nicola Isetta.

“Ho pensato se ricandidarmi, poi ho deciso di rimettermi in gioco. Sara una squadra che cerca di dare continuità al progetto amministrativo con la presenza di forze nuove. Ci sono ancora tante cose da fare. Abbiamo governato in un periodo difficile con due eventi metereologici importanti, la pandemia, la guerra. Abbiamo governato sempre tra le emergenze“. Così il candidato sindaco Nicola Isetta presenta la lista a suo sostegno.

“Se fossi di nuovo eletto – dice Isetta – la prima cosa che farei è prendere in mano il bilancio e continuare a guardarlo con l’attenzione con cui lo abbiamo fatto in questi 5 anni. Siamo riusciti a chiudere il mandato con un bilancio sano“.

Il candidato sindaco ricorda poi gli investimenti: “Abbiamo realizzato 7 milioni e 700mila euro di opere collegate agli eventi metereologici e aperto 95 cantieri, questo è stato possibile solo grazie a un’attenta gestione del bilancio”. Tra le soddisfazioni di questo mandato Isetta ricorda il “riconoscimento del presidente della Repubblica del titolo di città, dato alla comunità e alla storia di un territorio”.

Per il prossimo mandato? “Mi impegnerò ad avere maggiori risorse per la manutenzione ordinaria come strade e marciapiedi, negli anni passati abbiamo anticipato molti soldi per intervenire sulle emergenze dei danni metereologici. Abbiamo redatto il Peba, questo consente di avere una mappatura delle criticità, un piano dei costi per poter realizzare queste opere”.

I NOMI

Loi Alessio anni 31. Capogruppo uscente. Laureato in Biologia, con approfonditi studi sanitari in materie inquinamento ambientale/salute;

Baldi Annalisa anni 48. Consigliera Comunale uscente, Diploma magistrale. Insegnante di Scuola Primaria. Svolge volontariato nella Parrocchia di Valleggia, con particolare impegno sulle nuove generazioni;

Bazzano Fabio anni 56. Consigliere Comunale uscente. Diploma di ragioneria. Impiegato. Impegnato in ambito Sociale, Consigliere S.M.S. Montagna e S.M.S. Fratellanza Quilianese;

Bruzzone Andrea anni 52. Consigliere Comunale uscente. Diploma perito Elettronico. Tecnico verificatore di carrelli elevatori industriali. Impegnato in attività Associative;

Bruzzone Tiziana anni 62. Assessore uscente con delega a Bilancio, Tributi, Patrimonio, Farmacia Comunale, Commercio e Sport. Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico “O. Grassi” di Savona. Pensionata, già funzionario Agenzia delle Entrate.

Di Giovanni Americo anni 49. Già Consigliere Comunale. Direttore Tecnico Officina meccanica di precisione Cagnone Mario. Impegnato in realtà Associative nella frazione di Cadibona;

Giusto Silvia 42 anni. Laureata in Economia. Consulente del lavoro da 18 anni, con attività prevalente in materia fiscale. In contatto con piccole attività economiche, ogni giorno si interfaccia con la pubblica amministrazione;

Luvarà Andrea: anni 67 Esperienza maturata in ambito Sindacale, dell’associazionismo sportivo e nel terzo settore. Già amministratore degli Enti bilaterali dell’edilizia (scuola edile e cassa edile). Valleggino dal 1994. Ha seguito in ambito sindacale diversi settori. Attualmente coordinatore del centro Auser “Rocco Malacrida”;

Milano Rosella anni 62. Vive a Roviasca dal 2007. Laureata in Scienze della terra. Lavora come guida ambientale escursionistica nel territorio della Provincia di Savona;

Minuto Giacomo (Mino): anni 62. Valleggino da generazioni. Pensionato. Da sempre impegnato in ambito sociale e sindacale, già presidente della S.M.S Aurora di Valleggia. Ampio conoscitore di tutto il territorio comunale e delle relazioni sociali della nostra comunità, in particolare della borgata di Garzi;

Ottonello Nadia anni 66. Vicesindaco uscente con delega a Servizi Sociali, Cultura e Biblioteca, Ufficio Casa, Gemellaggi, Pari opportunità e Politiche giovanili. Pensionata, già insegnante nella Scuola primaria “Don Peluffo” di Quiliano. Consigliere provinciale. Impegnata in ambito Associativo;

Sparso Walter anni 60. Già Assessore con delega a Urbanistica e Lavori Pubblici per più legislature. Geometra abilitato e Tecnico di Confederazione Italiana Agricoltori.