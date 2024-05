Questa Rari Nantes Savona da finali merita il retorico “è come una vittoria”

Sono stati Rari, con le erre minuscola ma soprattutto maiuscola, i momenti sportivi del recente passato in cui Savona si è riscoperta comunità di tifo. Ma alle fatiche del calcio biancoblù ha posto un contrappeso la Rari Nantes Savona con le “vittorie”, tra virgolette ma pur sempre successi, della pallanuoto.

In un altro sport e senza chiaramente un collegamento, Gianpiero Gasperini ha forse spiegato meglio di tutti e inconsapevolmente l’aria respirata prima ma anche dopo la sconfitta in Finale Scudetto contro la Pro Recco.

“Non vince soltanto chi arriva primo, ma chi raggiunge il proprio obiettivo e va oltre il proprio limite. Altrimenti sarebbero tutti perdenti tranne uno“, questo in sintesi il messaggio dell’alleanatore fresco vincitore dell’Europa League con l’Atalanta.

Ed è il concetto che ha espresso, seppur in modo meno esplicito, lo stesso Alberto Angelini a margine del pesante 12 a 3 di Gara 2, che ha ribadito il gap enorme a livello non solo di budget ma anche di rosa che l’8 a 5 di Gara 1 aveva in parte mascherato. La Rari Nantes si è spinta oltre al limite, inserendosi in una finale che dal 2006 era una questione privatissima tra Recco e Brescia.

I biancorossi hanno fatto il massimo, centrando una finale europea l’anno scorso ma soprattutto arrivando “primi tra i terrestri” in un campionato in cui la squadra del ponente genovese non ha rivali ed è davvero “extra” in tutti i sensi. Tra l’altro, in uno sport in cui difficilmente si sovvertono i pronostici.

Non solo quindi orgoglio ma gioia, anche perché attirare tante persone per la pallanuoto non è scontato. Oltre ai complimenti doverosi, un po’ di retorica in questo caso ci sta. E anche i momenti in cui qualche frase di retorica calza a pennello sono davvero Rari. A maggior ragione a Savona.