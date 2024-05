Promozione, S.F Loano rimontata in quattro minuti: la Coppa Italia è del Bogliasco

Bogliasco. Un primo tempo perfetto chiuso sul 3-0 con le reti di Totaro, Auteri e Halaj per la San Francesco Loano. Mentre nella ripresa i biancorossi trovano subito il 3-1 con Moretti per poi riaprirla con il rigore di Cappelletti, con i loanesi in inferiorità numerica per via del doppio giallo di Halaj.

Al novantesimo la doppietta di Cappelletti pareggia, al novantaquattresimo ci pensa Moretti su punizione a far esultare il pubblico di casa: il Bogliasco vince la Coppa Italia Promozione.

Si ferma al “doblete” la squadra di Cristian Cattardico, che può solo che ricordare questa annata sportiva: salto in Eccellenza e titolo regionale con numeri da schiacciasassi.