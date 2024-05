“Mi piace il lavoro, mi affascina completamente; potrei rimanere seduto per ore e ore a guardare qualcuno che lavora” affermava Jerome Klapka Jerome, arguto scrittore umorista britannico noto al grande pubblico per il suo romanzo “Tre uomini in barca”. In questa giornata dedicata alla Festa dei Lavoratori mi sembra un simpatico pensiero ma è bene subito accostarlo a quello di un contemporaneo piuttosto conosciuto, Steve Jobs: “L’unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che fate. Se non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare. È come l’amore: saprete di averlo trovato non appena ce l’avrete davanti”. Conservando una notazione ironica potremmo affermare che, sia contemplandolo sia realizzandolo ciò che conta è amare il lavoro, viene d’obbligo a questo punto interrogarci: è bene fare ciò che si desidera o desiderare ciò che si fa? Parallelo alla nostra riflessione accompagnata dal sorriso, viaggia il ricordo della rivolta di Haymarket a Chicago il 4 maggio del 1886 segnata dallo scoppio di una bomba che generò un conflitto devastante tra scioperanti e polizia. Il processo che ne seguì individuò non tanto l’esecutore quanto alcuni operai accusati di aver incitato lo stesso al lancio dell’ordigno anche se non vennero presentate prove certe del fatto, dei condannati uno si suicidò in cella e altri quattro vennero giustiziati, e quanta ambiguità in questo termine, nel novembre dell’anno successivo. Fu così individuata la giornata del Primo Maggio a memoria dei “Martiri di Chicago”, la tragedia di anarchici innocenti è divenuta la Festa dei Lavoratori a livello mondiale anche se, non è così inutile ribadirlo, la commemorazione non renderà la vita alle vittime e l’idea libertaria continua a sopravvivere nelle menti e nello spirito dei più illuminati. Solo un’ultima nota prima di passare a una riflessione leggera quanto profonda, almeno spero: ancora oggi le morti sul lavoro sono un segno, quando non determinate da eventi imprevedibili, del prevaricare dell’interesse economico sul rispetto della dignità e dei diritti dell’uomo.

Conservando la memoria di quanto è stato proviamo ora a osservare le profonde differenze tra il lavoro dei secoli andati e le peculiarità dell’attuale riconoscendone anche le costanti. Il concetto di lavoro, a mio modo di vedere, nasce dal principio congenito nella specie uomo che ha determinato il passaggio dalla condizione di cacciatore-raccoglitore a quella di allevatore-agricoltore. L’azione dell’uomo sulla natura, per adattarla alle proprie necessità, è la costante che accomuna il lavoro arcaico e manuale a quello attuale e virtuale. Già questo dato dovrebbe suggerire alcune riflessioni: manipolare la natura invece che condividerla adattandosi non dovrebbe richiedere una consapevolezza tale da tutelare la sopravvivenza di entrambe i protagonisti? Non si è sbilanciato tragicamente il prevaricare dell’uomo sulla natura tanto da mettere in pericolo sia l’uno che l’altra? Lo squilibrio generato dall’uomo potrà dallo stesso essere ricomposto? Non si è oramai delegato al mercato il ruolo decisionale tanto da precludere all’uomo, che da attore è divenuto agito, la possibilità del recupero dell’armonia tra le parti? A questi complessi interrogativi va affiancata un’ulteriore domanda: il lavoro è stato riconosciuto nel corso dei tempi come la fonte del valore del manufatto ma il prezzo dello stesso e la relativa remunerazione del lavoratore sono ancora una volta determinati dal mercato, non è questo il modo per annichilire il senso profondo dell’azione lavorativa e del ruolo del lavoratore?

Risulta evidente che il concetto di lavoro ha subito enormi trasformazioni nel corso dei secoli, nella democratica Atene era delegato agli schiavi con buona pace delle distinzioni hegeliane tra servi e padroni poiché, almeno allora, non si trattava di scelta o vocazione ma solo di prevaricazione; allo stesso modo il rapporto di forza tra il guerriero e il contadino ha determinato per secoli le caratteristiche del lavoratore, servo della gleba, e il feudatario che lo ripagava con la protezione in caso di attacchi esterni, insomma, si andava caratterizzando il ruolo dello Stato come garante di sicurezza e quello del lavoratore che paga, con merci o imposte varie, la propria sopravvivenza. Sempre nel corso del Medio Evo il valore del lavoro assume caratteristiche diverse nell’espressione “ora et labora” nella quale il diritto dell’uomo a utilizzare la propria opera per sfruttare la natura recupera istanze evangeliche palesemente premiali per chi genera ricchezza, mi riferisco ovviamente al vangelo di Luca 19, 11-27 e, ancor più illuminante nella versione di Matteo 25, 14-30 dal ben noto epilogo riferito a chi non avrà sfruttato i propri talenti “accrescendo il capitale”: “E questo servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti”. Anche durante la stagione luminosa del Rinascimento permane la distinzione tra chi effettua attività non faticose e chi, secondo l’indicazione divina, “lavorerà con fatica”, distinguo comunque altrettanto presente nella più alta stagione della classicità greca. Raggiungiamo tempi più prossimi a noi attraversando la prospettiva calvinista, la rivoluzione industriale, il pensiero socialista per arrivare al saggio di Max Weber “L’etica protestante e lo spirito del capitalismo”; ovviamente non abbiamo spazio per approfondire in questa sede, ma arriviamo a considerazioni legate ad alcune caratteristiche del lavoro al giorno d’oggi.

L’etica del lavoro dovrebbe indurre alla tutela della professionalità, all’orgoglio che genera avere competenze alte nella propria professione indipendentemente da quanto viene remunerata, fin troppo facile il confronto tra le poliedriche qualità richieste al sotto pagato insegnante e le cifre esorbitanti offerte a signori della pedata o a sedicenti artisti della televisione, per non parlare delle diffuse inadeguatezze dei peones della politica. Il lavoro dovrebbe essere espressione creativa del soggetto, dovrebbe generare piacere, ma troppo spesso è solo tempo venduto in cambio di denaro, tempo estraneo a chi lo impiega, utilizzato dall’imprenditore progettuale ed effettivamente coinvolto nella dinamica produttiva. Esasperata è anche l’estraniazione dal “rapporto fisico col manufatto”, con la terra, con la materia. Altre degenerazioni sono facilmente riconoscibili, e quanti testi sono stati scritti al riguardo, nella anestetizzante gratificazione personale a compensazione di fallimenti esistenziali, così come specularmente l’esasperazione di gratificazioni private a compensazione di fallimenti professionali. Impossibile essere esaustivi ma è interessante saper osservare la ricorrenza come occasione per meglio comprendere l’oggi senza rimanere imbrigliati da anacronismi ideologici: dei mille argomenti affrontabili mi limito a poche notazioni sul concetto di libertà relativa al lavoro. Non credo sia corretto ricordare solo l’orrore nazista in relazione all’espressione “il lavoro rende liberi” poiché se il lavoro è un atto creativo è esattamente ciò che accade; se il lavoro è inteso solo come mezzo per essere retribuiti, succede che si viva nell’attesa che “finisca in fretta” ma è come vivere sperando di morire il prima possibile. E ancora chiediamoci: l’aumento del salario è proporzionalmente un accrescimento della libertà? Il “lavoro leggero e domiciliare” è davvero uno spazio più libero al tempo della “schiavitù virtuale”? Credo che un essere umano libero rimanga tale anche quando lavora, piuttosto permane una questione, a mio modo di vedere: forse la schiavitù del servo della gleba, figlia del bisogno di sopravvivere, non è così lontana dall’attuale schiavitù da bisogni reali e, spesso, indotti. Insomma: ti riconosci nel soddisfacimento dei bisogni e nelle urgenze di mercato o nella tua libertà da queste?

