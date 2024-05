Primo Maggio, Cgil Savona: “Occupazione in provincia ancora precaria, obiettivo zero morti sul lavoro”

Savona. “La pioggia non ferma Cgil Cisl Uil con l’orazione della segretaria nazionale della Cgil Daniela Barbaresi, all’interno dell’androne del comune di Savona, il saluto del Sindaco Marco Russo e il corteo fino a piazza Mameli. Pace, Europa, Lavoro, Costituzione e Giustizia Sociale”. Lo scrive, in una nota, la Cgil di Savona.

“A chi continua a narrare una situazione idilliaca del nostro territorio ricordiamo che la realtà è ben altra – spiegano -. L’occupazione in provincia di Savona continua ad essere troppo precaria. Oltre il 90 % dei nuovi contratti di lavoro, insicura, oltre 80 morti in poco piu di 10 anni, , mal retribuito, la media oraria delle retribuzioni è tra le pou basse del nord ovest, e le tante troppe crisi industriali non vengono risolte (Piaggio Aerospace, Funivie e Sanac) mettendo a rischio migliaia di lavoratrici e lavoratori e un pezzo strategico dell’industria savonese, Ligure es italiana”.

“Non è solo un problema di quantità dell’occupazione, che aumenta e ne siamo contenti, ma è soprattutto un problema di qualità. L’obiettivo è zero morti sul lavoro, la cancellazione della precarietà, e il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro per aumentare i salari. Nella nostra Costituzione il valore del lavoro è centrale e deve tornare ad esserlo”, concludono.