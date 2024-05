Liguria. Primo maggio bagnato sulla Liguria, a causa dell’arrivo di un fronte dai quadranti occidentali. Un secondo fronte perturbato condizionerà il tempo anche della giornata di giovedì, prima dell’avvio di un weekend decisamente più stabile e soleggiato.

Piogge di debole intensità – spiegano i meteorologici di Limet – interesseranno durante l’arco della mattinata tutto il territorio ligure risultando leggermente più intense solo sulle Alpi liguri. La risalita dello scirocco al pomeriggio incrementerà l’instabilità con rovesci moderati forti che, a più riprese, interesseranno tutta la regione fin oltre la mezzanotte. Saranno possibili intervalli asciutti ma di breve durata.

I veti saranno forti di tramontana al mattino in rotazione a scirocco al pomeriggio. Mare poco mosso al mattino, mosso dal pomeriggio sera con la rotazione dei venti dai quadranti meridionali Temperature in aumento le massime, minime in calo.