Il Savona perde anche contro l’Argentina e i primi posti playoff sono un miraggio

SAVONA 0 – ARGENTINA ARMA 1 (87′ Di Donato)

Ora si fa durissima per il Savona. L’Argentina Arma vince e vola a 6 punti. Con due partite, gli Striscioni non li possono più raggiungere, al massimo arrivare pari ma prevarrebbero gli imperiesi per gli scontri diretti. Basterà poi un successo della Superba nelle due restanti partite per estromettere matematicamente gli Striscioni dalle prime due posizioni. Ora bisognerà cercare di fare sei punti per sperare almeno nella terza piazza, che potrebbe comunque permettere il ripescaggio. La partita odierna ha visto un buon Savona nel primo tempo, che ai punti avrebbe anche meritato il vantaggio. Nella ripresa, complice una panchina cortissima e l’assenza di ricambi adeguati, gli Strisicioni non hanno praticamente mai impensierito il portiere avversario Brizio. L’Argentina è stata più continua nella partita e nella ripresa si è fatta preferire. Gli imperiesi hanno trovato il goal nel finale.

La classifica: Argetina 6 (3), Superba (2 partite giocate) e Panchina 4 (3), Brugnato 3 (2), Savona 0 (2).

94′ Tiro di Ndiaye fuori. Finisce qui.

90′ Contatto tra Doci e un difensore avversario in area. L’attaccante protesta ma per l’arbitro non è rigore. Quattro minuti di recupero.

87′ Il Savona capitola. Cross dalla destra, la palla arriva sul secondo palo dove Di Donato di prima intenzione infila Bova da pochi passi. Come domenica scorsa un altro goal subito nel finale. Un Savona mai pericoloso nella ripresa che ora ha tre minuti più recupero per provare a cercare un pari che varrebbe molto. Dentro anche Doci.

86′ Gran cross di Elkamli, chiusura provvidenziale di Fancellu che ostacola Cuneo nell’area piccola.

84′ Nel Savona dentro Palumbo per Calcagno, in precedenza gli ospiti hanno inserito Leggio per Garibaldi.

79′ L’arbitro ravvisa un fallo in attacco di Ndiaye. Il Savona voleva che fischiasse a proprio favore. Incorvaia protesta e viene ammonito.

75′ Primo cambio nel Savona. Rapetti lascia il posto a Ndiaye. Non cambia nulla a livello di disposizione tattica. L’ex Vadese si sostituisce al numero nove nel ruolo di punta centrale.

69′ Nel primo tempo il Savona aveva impensierito gli avversari, in questo secondo tempo invece gli Striscioni faticano a essere pericolosi dalle parti di Brizio. Intanto, Di Donato per Cabello.

65′ Cuneo da pochi passi riesce a girare verso la porta ma la palla finisce fuori

62′ Elkamli fa tutto da solo portando palla, poi allarga per Alasia che fa partire un bel cross teso verso l’area piccola. La palla scorre poi via.

60′ Cuneo scatta alle spalle della difesa. Bova è attento, esce al limite e spazza in fallo laterale.

58′ Calvini per Negro nell’Argentina Arma.

57′ Romano ispirato va via sulla sinistra e converge, tiro sporcato dalla difesa che non impensierisce il portiere.

52′ Doppio cambio negli ospiti: Cuneo e Allasia per Calderone e Brizio.

47′ Apicella, memore del goal decisivo contro il Multedo, prova la conclusione dalla lunga distanza. Questa volta però non gli riesce e la sfera finisce alta sulla traversa.

46′ Si riparte.

Secondo tempo

45′ Finisce qui il primo tempo. Partita equilibrata con leggero “vantaggio” del Savona per le situazioni pericolose create.

44′ Gran parata di Brizio su conclusione dal limite di Barone. Conclusione che arriva dopo un’azione insistita del Savona, con Romano che va filtrante per Calcagno il quale manca per poco l’aggancio a due passi dalla porta, così al posto di calciare ha dovuto rimettere al centro.

36′ Uscita bassa di Bova che non trattiene. Apicella è lì vicino e spazza via. Ma c’era un fallo in attacco.

33′ Calcagno crossa dal fondo. Rapetti salta e colpisce ma non riesce a dare forza. Palla comodamente tra le mani di Brizio.

30′ Colpo di testa di Calcagno all’altezza del secondo palo. Palla alta.

26′ Tarantola su punizione da posizione defilata calcia direttamente innporta. Tiro velenoso e potente sotto alla traversa. Bova smanaccia quanto basta.

23′ Fallo di Barone su Grandi punito con il giallo.

22′ Romano pericolosissimo. Punta il marcatore ed entra in area dal lato sinistro e fa partire un cross insidiosissimo che attraversa l’area piccola pericolosamente ma si spegne sul fondo

20′ Cabello ci prova dalla distanza ma il suo tiro termina abbondantemente alto.

17′ Savona ancora in avanti con un’azione insistita ma alla fine Brizio la fa sua. Partita complicata ma per ora i biancoblù (oggi in completo gialloblù) si sono fatti preferire.

12′ Super Bova! Calderone lavora un bel pallone in area, si gira e tocca a rimorchio per Tarantola. Il centrocampista calcia forte indirizzando sotto alla traversa, Bova si distende e con la mano toglie la sfera dallo specchio.

10′ Romano imbastisce un’azione personale partendo da sinistra e accentrandosi a grandi falcate palla al piede verso destra. Entra in area e calcia, ma è ancora Negro a deviare.

8′ Savona a un passo dal goal! Gran lavoro di Rapetti che protegge palla e tocca morbido in area per l’incursione di Calcagno, il cui tocco scavalca il portiere. Il pubblico savonese sta per esultare ma Negro in ripiegamento calcia via il pallone che stava per varcare la linea.

Nota tattica. Il Savona viene schierato da Biffi con una sorta di 4-2-3-1. Al centro della difesa sono out Matarozzo e Kuci. Al fianco di Apicella c’è il centrocampista Rizzo. La coppia di mediani è formata da Barone e Cherkez. Dietro alla punta Rapetti, Panucci agisce in posizione centrale. Largo a sinistra Romano, a destra c’è Calcagno. L’Argentina risponde con un classico 4-4-2.

1′ Si parte con il Savona incaricato del calcio di inizio.

Match da non sbagliare per i biancoblù. Dopo la sconfitta dell’esordio di sette giorni fa sul campo della Superba, perdere oggi significherebbe dire addio a uno dei primi due posti di questo girone a cinque (al momento solo i primi due garantiscono il ripescaggio). Ieri, il Panchina ha vinto 2 a 1 contro il Brugnato, delineando la seguente classifica: Superba (2 partite giocate) e Panchina 4 (3), Argentina (2) e Brugnato 3 (2), Savona 0 (1).

Savona: 1 Bova, 2 Fancellu, 3 Incorvaia, 4 Apicella, 5 Cherkez, 6 Barone, 7 Romano, 8 Rizzo, 9 Rapetti, 10 Panucci, 11 Calcagno. A disposizione: 12 Siri, 14 Covelli, 15 16 Doci, 17 Palumbo, 19 Pondaco, 20 Beani. Allenatore: Roberto Biffi.

Argentina Arma: 22 Brizio Michele, 5 Ambesi, 18 Brizio Giorgio, 15 Cabello, 9 Calderone, 28 Elkamli, 3 Fici, 7 Grandi, 4 Leggio, 23 Negro, 8 Tarantola. A disposizione: 1 Ventrice, 21 Alasia, 6 Calvini, 27 Conrieri, 10 Cuneo, 11 Di Donato, 29 Elettore, 19 Garibaldi, 25 Rotella. Allenatore: Andrea Moraglia.

Arbitro: Verdoia di Genova