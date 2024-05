Prima Categoria, Albissole a un passo dal titolo regionale. Sarpero: “Decisioni arbitrali sfavorevoli, è tempo di pensare a come alzare l’asticella per la Promozione”

Genova. Una partita utile per poter già guardare alla prossima stagione. Domenica pomeriggio Albissole e Calvarese, presso il campo sportivo “Ferrando-Baciccia” di Genova Pra’, si sono sfidate in occasione della finalissima valevole per il titolo regionale del campionato di Prima Categoria. Alla fine a spuntarla (con il risultato di 0-2) è stata la formazione genovese, squadra riuscita a conquistare il double grazie ad una doppietta messa a segno da Monticone.

Al termine della gara ad analizzare la partita disputata dai biancazzurri è stato mister Carlo Gino Sarpero, allenatore il quale ha dichiarato: “Vorrei sottolineare come in semifinale siano stati concessi 8 minuti di recupero con due cambi, mentre oggi con un ragazzo che si è fatto male e nove cambi sono stati comandati soltanto 4 minuti di recupero. Quando tutti gli episodi girano sempre e solo da un lato non mi piace. Detto questo i nostri avversari non hanno vinto per merito dell’arbitro ma perchè sono stati più bravi nelle occasioni create”.

“Nonostante le difficoltà che abbiamo avuto – ha proseguito il tecnico – arriviamo con delle recriminazioni per tante cose viste a nostro sfavore. Riguarderò le azioni dei rigori, mi è stato detto che almeno due c’erano. Detto questo complimenti ai nostri avversari”.

In seguito l’allenatore dei Ceramisti, già confermato in vista della prossima stagione, ha svelato le mosse di avvicinamento dell’Albissole alla stagione che verrà: “Lunedì e martedì svolgeremo delle riunioni in cui cercheremo di far capire che dovremo alzare l’asticella non solo noi come staff e come giocatori, ma un po’ tutti. La Promozione non è un campionato di Prima Categoria e la gente che ci segue sempre merita molta più serietà e attenzione nei particolari, merita di più rispetto all’ultimo mese in cui qualcuno secondo me è andato in vacanza. Spero che tutti lo riescano a capire e che si riescano a connettere”.

Infine Sarpero ha concluso l’intervista parlando di mercato: “In vista del prossimo anno dovremo ripartire dal nostro collettivo. È chiaro però che serviranno giocatori di categoria per puntellare alcune carenze. Oggi ci siamo ritrovati a giocare senza due centrocampisti importanti. Credo si sia vista la differenza rispetto ai nostri avversari che avevano giocatori i quali hanno militato in Eccellenza. Penso che Albissola meriti qualcosa di più da parte di tutti”.