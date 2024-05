Pontinvrea 2024, Matteo Camiciottoli presenta lista e programma

Domani sera alle 20.30, presso lo chalet delle feste di Pontinvrea in piazza Balestri, il sindaco uscente Matteo Camiciottoli presenta i suoi candidati e il programma amministrativo con l’obiettivo di un nuovo mandato alla guida della località nella Valle dell’Erro.

Per lui, in caso di successo alle prossime elezioni comunali, sarebbe il quarto mandato da primo cittadino.

“Invito tutta la popolazione per presentare i candidati della lista “SiAmo Pontinvrea Camiciottoli Sindaco” e l’azione di governo locale dei prossimi cinque anni” afferma Camiciottoli.

“Il comune di Pontinvrea ha la necessità di mettere in sicurezza il territorio dal rischio idrogeologico, mantenere l’acqua pubblica e creare le condizioni per far sì che si possa guardare al futuro con progetti incisivi e concreti”.

“Per questo credo che domani dal palco chiederò una semplice cosa: votare pensando solamente a chi è in grado di fornire garanzie per il futuro. E’ la mia storia politica da sindaco di questa perla dell’entroterra savonese che testimonia come si ottengano risultati con testa, cuore e coraggio” conclude il candidato sindaco.