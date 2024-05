Pontile di Albenga, Mai (Lega): “Bene che l’amministrazione abbia riconosciuto di aver sbagliato”

Albenga. “Bene che il Comune di Albenga abbia evidentemente preso atto dell’errore causato dalla costruzione del pontile dedicato esclusivamente alle imprese di pesca e abbia provato a metterci una pezza, spendendo 20 mila euro di soldi pubblici e dando così fondo alle casse comunali per rimuovere i consistenti accumuli di sabbia che dopo la costruzione del nuovo pontile hanno creato danni economici, sociali e ambientali in darsena”. Lo dice in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria.

“Nonostante l’intervento dell’amministrazione, infatti, vista l’enorme quantità di materiale da rimuovere, parte della sabbia è rimasta (e anche se rimossa, continuerà a ritornare), e per le barche è comunque impossibile uscire in mare aperto. Vista l’incapacità dell’amministrazione comunale di risolvere il problema, la Lega Navale adesso sarà costretta a mettere mano al portafoglio e pagare di tasca sua un ulteriore intervento che permetta di liberare da tutto il materiale accumulato, lo specchio d’acqua antistante”.

“Rimane incomprensibile il fatto che, dopo i danni causati dall’amministrazione Tomatis alla Lega Navale (ma non solo), all’interno della stessa Lega Navale ci siano due soci che addirittura si candidano a sostegno del sindaco uscente e della sinistra”.