Pnrr, insediate le cabine di coordinamento: ecco il piano d’azione nel savonese

Savona. Nella mattinata odierna il prefetto di Savona, Carlo De Rogatis, unitamente ai componenti della cabina di coordinamento istituita in sede locale per il monitoraggio e l’attuazione delle opere finanziate con fondi PNRR, ha partecipato in videoconferenza con la Prefettura di Roma e le altre Prefetture del territorio nazionale alla riunione di insediamento dei cennati organi, istituiti con decreto legge n. 19 del 2024.

All’incontro, coordinato dal presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, hanno partecipato il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, Roberto Fitto, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il presidente Anci Lazio, Riccardo Varone.

“Con l’attivazione delle Cabine di coordinamento, vero e proprio strumento di supporto territoriale, si intende rafforzare la governance del PNRR rendendo sistematico e più capillare il raccordo tra la stessa Cabina di Regia i fondi, le amministrazioni centrali e i soggetti attuatori, valorizzando la prossimità territoriale” si afferma dalla Prefettura savonese.

“Questa assicurerà, attraverso la Cabine di coordinamento, il supporto necessario ai soggetti attuatori impegnati nell’attuazione del Piano, al fine di rilevare tempestivamente i segnali di criticità provenienti dal territorio, in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali coinvolti, e di reperire le opportune soluzioni attraverso la predisposizione azioni dedicate” concludono dalla Prefettura.