All-in Cairese: è poker al Mapello e finale playoff nazionali prenotata!

MAPELLO vs CAIRESE 1-4 (17′ Graziani G, 48′ Hernandez, 60′ Graziani T, 67′ Turone, 90′ Zambelli)

Finisce qui! La Cairese vince 4-1 ed è ad un passo dalla finale playoff nazionali. Settimana prossima il ritorno a Cairo Montenotte, ma gli uomini di Boschetto ora hanno un vantaggio da non sprecare dopo una prestazione di alto profilo.

45′ Gol della bandiera del Mapello con un tiro da fuori di Zambelli che sorprende Scalvini. Sono stati assegnati cinque minuti di recupero.

42′ Scalvini si oppone in due tempi Ferrari. Siamo alle porte dell’annuncio del recupero che metterà fine ad un gara d’andata giocata in maniera impeccabile dalla Cairese, che ora inserisce La Rosa per Graziani. Il Mapello, invece, sostituisce Bugada per Ruggeri.

37′ Terza sostituzione per i gialloblù: Turone lascia il campo a Delisci.

31′ Fuori Hernandez per Bogarin, cambia ancora la Cairese.

29′ Sale in cattedra anche Tommaso Scalvini con una grande parata su Zambelli. Intanto primo cambio per la Cairese: fuori Sogno e dentro Chiarlone.

28′ La Cairese continua ad attaccare, questa volta con il fraseggio tra Thomas Graziani e Sogno con quest’ultimo alla ricerca del gran gol a giro. Una prova di grande qualità e unione d’intenti, il mix ideale per occasioni così importanti.

23′ Ammonito anche Thomas Graziani tra le fila gialloblù.

22′ Poker Cairese! Turone butta dentro la sfera dopo una mischia in area. Che prestazione dei gialloblù, la qualificazione alla finale playoff sembra già sempre più in ghiaccio dopo una prestazione di altissimo livello.

21′ Dentro Haoufadi per Bonacina nel Mapello.

16′ Ferrari prova la conclusione ma non va a bersaglio. Squadra di casa in grande difficoltà, ottima prova fino ad ora dei ragazzi di Boschetto.

15′ Tris della Cairese! Azione insistita dei gialloblù prima con la conclusione di Silvestri che ribatte su un difensore. La sfera perviene a Lazzaretti che la ripropone per Anselmo che crossa in mezzo a Thomas Graziani. L’attaccante supera il portiere con un colpo di testa ed è 3-0.

13′ Zambelli stende Turone e si becca anche lui il cartellino giallo da Fresu.

11′ La prima ammonizione della gara è per Anselmo.

7′ Manovra lenta del Mapello che permette alla Cairese di pungere sulla riconquista. Come ha appena fatto Hernandez, trovando la risposta del portiere dopo la velenosa palla persa.

3′ Raddoppio della Cairese! Prima un’occasione molto grossa del Mapello, con l’intervento provvidenziale di Garbarino sul tiro di Bugada. Nell’azione successiva arriva il cross di Thomas Graziani che trova il colpo di testa di Hernandez a insaccare in rete alla destra del portiere. 2-0 per i valbormidesi!

Si riprende a giocare a Brembate!

Secondo tempo

45′ Fine primo tempo. Il gol di Gabriel Graziani porta i gialloblù negli spogliatoi in vantaggio dopo 45 minuti di controllo.

43′ Thomas Graziani finisce a terra in area di rigore ma per l’arbitro non c’è fallo.

41′ Il pubblico di casa rumoreggia per la lentezza del ritmo della propria squadra. La Cairese deve continuare ad approfittare del momento favorevole.

39′ Alza il baricentro il Mapello ma per il momento non riesce a rendersi pericoloso, se non per alcune conclusioni finite lontane da Scalvini. Estremo difensore gialloblù sollecitato a riprendere rapidamente il gioco dalla rimessa dal fondo.

35′ Ancora Anselmo a pescare stavolta Sogno: l’attaccante si libera bene ma la conclusione è fuori beraglio. Nel Mapello ci prova da fuori Ghisalberti ma senza successo.

31′ Si accascia momentaneamente a terra Silvestri, soccorso dallo staff medico gialloblù. Il giocatore si rialza e prosegue a giocare

30′ Gran lancio di Anselmo a pescare Thomas Graziani in area di rigore: controllo palla inefficace, sfuma un azione molto interessante. Campo in buone condizioni ma fa parecchio caldo in quel di Brembate

27′ Ci riprova da fuori Gabriel Graziani dopo una serie di scambi: pallone alto, ma i gialloblù continuano a spingere.

25′ Cairese che tiene in campo con personalità in questa prima parte di gara. Pochi i pericoli dalle parti di Scalvini, diverse le avanzate offensive. L’ultima con Anselmo qualche istante fa, anticipato al momento della conclusione.

20′ Hernandez ci prova da fuori, ma la conclusione è lenta e il portiere para senza problemi.

17′ Passa in vantaggio la Cairese! Gabriel Graziani sblocca l’incontro e fa impazzire di gioia la panchina gialloblù. Un tiro al volo da capogiro dal limite dell’area, che gol!

10′ Finora poche però le occasioni concrete da segnalare, solo tanto agonismo a livello di approccio alla gara. Cairese schierata con una linea difensiva a quattro composta dai centrali Boveri e Lazzaretti (impiegato nel ruolo di Gargiulo), con Garbarino e Anselmo terzini. Nel complesso un 4-4-1-1, con Thomas Graziani ad agire sulla fascia al posto di Sassari.

5′ La partita è concitata data anche la posta in palio. Partire bene in una gara d’andata è già un passo molto importante per poter sperare nell’approdo in finale. Non è facile ma la Cairese ha tutto il diritto di poterci credere.

Inizia la sfida!

Primo tempo

Le formazioni:

Mapello: Genini, Corna, Maj, Vaglietti, Capelli, Rota, Zambelli, Ferrari, Bugada, Ghisalberti, Bonacina. A disposizione: Togni, Ruggeri, Baggi, Beu, Haoufadi, Benedetti, Ghisleni.

Cairese: Scalvini, Garbarino, Anselmo, Boveri, Lazzaretti, G. Graziani, T. Graziani, Turone, Sogno, Silvestri, Hernandez. A disposizione: Canonica, La Rosa, Gjataj, Beltrame, Montano, Bogarin, Delishi, Chiarlone, Domeniconi.

Dirige l’incontro Fresu della sezione di Sassari, coadiuvato da Galluzzo (Locri) e Mansutti (Basso Friuli).

Mapello. Inizia oggi il viaggio della Cairese nei playoff nazionali che permettono il raggiungimento della promozione in Serie D. La prima tappa è la semifinale di andata contro il Mapello, in una lunga trasferta in provincia di Bergamo.

Una sfida difficile per il valore dei lombardi ma interessante e combattuta per quelli dei valbormidesi, che in stagione hanno dimostrato di sapersi trovare pronti nelle occasioni importanti. Sarà così anche questa volta? Vedremo, sicuramente strappare un risultato utile da Brembate sarebbe già un buon passo in avanti in questa mini stagione dei ragazzi di mister Boschetto.