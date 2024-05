Pioggia intensa a tratti sul savonese, nell’albisolese corsi d’acqua in piena

Albisola Superiore. Pioggia abbondante, a tratti, oggi sul savonese. Si osserva il cielo che continua a cambiare e diventa minaccioso.

Vi mostriamo le immagini di questi minuti che riguardano il torrente Sansobbia, che taglia le due Albisole e la situazione del Riobasco, suo affluente principale. Eccoli in piena dopo le forti piogge delle ultime ore.

In mare è entrata una grande quantità di acqua proveniente dall’entroterra che ne ha colorato di scuro buona parte a causa del materiale terroso proveniente dall’interno. Nelle immagini anche la situazione ad Ellera.

Intorno alle 15 un forte temporale si è abbattuto su Varazze. Situazione difficile per qualche minuto sull’autostrada dove i mezzi procedevano a passo d’uomo a causa della pioggia battente.

Al momento non si registrano particolari criticità.

E nella mattinata una bomba d’acqua si è abbattuta anche su Stella. A Santa Giustina si sono recati protezione civile, Anas, operai del Comune, il sindaco Andrea Castellini per cercare, insieme ad alcuni cittadini intervenuti per primi, di risolvere il prima possibile la situazione di forte disagio che vedeva il centro frazione sotto scacco dai 110 millimetri caduti in poco più di un’ora.

Nel frattempo sulla SP 542 sono intervenuti d’urgenza operai della Provincia e un’altra squadra di protezione civile di stella per ulteriori disagi. Tutta la macchina dei soccorsi si è mobilitata per cercare di ristabilire la normalità, visto che la pioggia scesa copiosamente ha destato non poche preoccupazioni.

Dice Castellini: “Ringrazio l’assessore alla protezione civile Marco D’aliesio e tutti coloro che si stanno adoperando per riuscire a risolvere questa forte criticità imprevista”.