Pietra Ligure. Con il sopralluogo dell’assessore regionale alla difesa del suolo di Regione Liguria sono stati presentati i lavori di messa in sicurezza del torrente Maremola, mediante la realizzazione di un canale di raccolta e smaltimento delle acque e soprastante camminamento pedonale con abbattimento delle barriere architettoniche e di efficientamento energetico di via Nazario Sauro.

“Due importanti opere pubbliche che completano la sistemazione di un’area, quella della sponda sinistra del Maremola, cerniera fondamentale tra la costa e l’entroterra e con i quartieri residenziali posti a levante del nostro territorio comunale, interessata, nell’ultimo anno e mezzo, da un intervento organico di mitigazione del rischio idraulico e riqualificazione complessiva di grande rilevanza, che ha visto un importante impegno e investimenti sinergici e integrativi tra i finanziamenti ministeriali, regionali e comunali” commentano dall’amministrazione comunale pietrese.

“L’intervento che oggi viene consegnato al Comune ha interessato la ricostruzione, finanziata dalla Regione Liguria con un ammontare complessivo di 1 milione e 500 mila euro, dell’esistente canale di raccolta delle acque superficiali danneggiato dall’alluvione del 2018 con un’opera opportunamente dimensionata alla portata idraulica della zona”.

“A coronamento di tale struttura, si è realizzato un marciapiede che, collegandosi all’intervento di adeguamento stradale terminato da pochi mesi, garantisce continuità pedonale all’intera area”.

“Grazie, inoltre, ad un ulteriore finanziamento con fondi Pnrr pari a 140 mila euro, si è messo mano al completamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’intera via con interventi di adeguamento, dove possibile, della carreggiata, efficientamento energetico dell’illuminazione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico consentendone una generale riqualificazione urbana” concludono dal Comune pietrese.

“Dopo l’inaugurazione di via Nazario Sauro, avvenuta a marzo, oggi abbiamo ufficialmente portato a termine questo vasto progetto di messa in sicurezza, in grado di rendere più sicura e resiliente questa zona di Pietra Ligure – commenta l’assessore alla Difesa del suolo di Regione Liguria – Per la messa in sicurezza del torrente Maremola, tenendo conto anche dei circa 850mila euro investiti nel primo lotto di lavori, abbiamo avviato un percorso di prevenzione da oltre 2 milioni di euro, a valere su fondi di Protezione Civile”.

“L’obiettivo principale di questo tipo di interventi, in Val Maremola come nel resto della nostra Regione, non è solo rispondere alle emergenze ma anche quello di aumentare la resistenza di fronte agli eventi meteo avversi: in questi anni la Regione, in collaborazione con gli enti locali, si è spesa con progetti ambiziosi proprio per rendere più sicuro e resiliente il territorio, in modo da puntare prima di tutto sulla prevenzione e non solo sull’appianamento dei danni”.

“Gli interventi conclusi oggi completano la sistemazione di un’area, quella della sponda sinistra del Maremola, che rappresenta una cerniera fondamentale tra la costa e l’entroterra e con i quartieri residenziali posti a levante del territorio comunale di Pietra Ligure. La città è stata interessata nell’ultimo anno e mezzo da un intervento organico di mitigazione del rischio idraulico e riqualificazione complessiva di grande rilevanza, che ha visto un importante impegno e investimenti sinergici e integrativi tra i finanziamenti ministeriali, regionali e comunali” conclude l’assessore regionale.