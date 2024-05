Pietra Ligure, cerimonia per la riapertura della sede Caritas

Cerimonia questa mattina a Pietra Ligure per la riapertura della sede, in via Accame, della Caritas della parrocchia di San Nicolò di Bari.

“Ringraziamo il parroco don Giancarlo Cuneo per l’invito ma soprattutto per aver voluto la ripresa di questo servizio solidale che è certamente importante ma è anche un bel segno di civiltà e, prendendo a prestito la bella definizione del parroco, un “motore di carità” e,

insieme a don Giancarlo, ringraziamo tutti i volontari per l’impegno e la disponibilità in favore di chi è più fragile” affermano dal Comune pietrese.

“Come amministrazione siamo sempre attenti alle necessità delle famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese, purtroppo sempre di più, e quello che inauguriamo oggi è un servizio prezioso e meritorio”.

“Un servizio – concludono dall’amministrazione comunale pietrese – che va ad aggiungersi all’impegno continuo dei servizi sociali che concretamente e quotidianamente sostengono persone e nuclei familiari del nostro territorio che versano in difficoltà”.