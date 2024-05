Pietra 2024: Luigi De Vincenzi presenta la lista, tra conferme e novità

Pietra Ligure. Inizia il cammino verso le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024 della lista civica “Pietra. Sempre!” a sostegno del candidato sindaco Luigi De Vincenzi, che si presenterà ufficialmente alla città sabato 11 maggio, alle ore 17,00, in piazza San Nicolò.

“Sei donne e sei uomini della società civile che formano una squadra coesa e motivata che scende in campo a fianco del Sindaco uscente Luigi De Vincenzi. Un mix fertile e virtuoso tra l’esperienza degli amministratori uscenti e la nuova linfa delle cinque persone nuove, a servizio di un programma in continuità con quello portato avanti nel quinquennio che sta per terminare, del quale ne rinnova l’essenza, profondamente radicata nell’esperienza e nella conoscenza del territorio, potenziandone lo slancio verso il futuro”, commentano dalla lista civica “Pietra. Sempre! Luigi De Vincenzi Sindaco”.

“Un gruppo compatto che parte dai grandi risultati raggiunti nel mandato amministrativo che si sta concludendo e lavorerà insieme con serietà e concretezza per continuare a migliorare Pietra Ligure e la vita dei pietresi, dando un ulteriore e vigoroso impulso allo sviluppo turistico e alle attività produttive e proseguendo nel portare avanti un’idea di città dinamica, intraprendente, innovativa e che sa guardare al futuro con slancio e coraggio”, proseguono dalla lista civica “Pietra. Sempre!”

“Al gruppo consolidato degli amministratori uscenti, che vede ripresentarsi tutta l’attuale giunta con l’assessore ai lavori pubblici e demanio Francesco Amandola, l’assessore alle politiche sociali, giovanili e smart city Marisa Pastorino, il vicesindaco e assessore al turismo, cultura e sport Daniele Rembado e l’assessore all’ambiente e attività produttive Cinzia Vaianella, unitamente alla presidente del consiglio comunale Michela Vignone, il consigliere capogruppo Luca Robutti e il consigliere delegato alla sanità Gianni Liscio, si aggiungono Umberto Bona, ex comandante della stazione dei Carabinieri di Pietra Ligure, Cecilia Canu, esercente, Gaia Cavalleri, infermiera del Santa Corona, Elena Scasso, architetto e Ettore Torielli, dottore commercialista”.

“Durante la presentazione della lista in piazza San Nicolò di sabato 11 maggio, condivideremo con la città il programma elettorale 2024-2029 a cui stiamo lavorando da tempo, per continuare a guardare al futuro insieme!” concludono da “Pietra. Sempre!”.

Ecco la lista civica “Pietra. Sempre! 2024 – Luigi De Vincenzi Sindaco”:

• Francesco Amandola, 56 anni, geologo – assessore uscente

• Umberto Severino Bona, 62 anni, luogotenente in pensione, ex comandante Stazione Carabinieri

Carabinieri di Pietra Ligure

• Cecilia Canu, 59 anni, esercente

• Gaia Cavalleri, 27 anni, infermiera Ospedale Santa Corona

• Giovanni Liscio detto “Gianni”, 58 anni, dipendente Ospedale Santa Corona – consigliere uscente

• Marisa Pastorino, 38 anni, funzionario comunale – assessore uscente

• Daniele Rembado, 46 anni, avvocato – vicesindaco e assessore uscente

Luca Robutti, detto “Ruspa”, 47 anni, responsabile amministrativo, presidente Maremola Volley, consigliere capogruppo uscente

• Elena Scasso, 41 anni, architetto libero professionista

• Ettore Torielli, 29 anni, dottore commercialista

• Maria Vaianella detta “Cinzia”, 50 anni, agente immobiliare – assessore uscente

• Michela Vignone, 56 anni, docente – presidente del Consiglio comunale uscente.