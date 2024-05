Pietra 2024, la Lista Indipendente di Mario Carrara incontra la cittadinanza: ecco i prossimi appuntamenti

Pietra Ligure. La Lista Indipendente per Pietra – Carrara Sindaco comunica gli incontri con i cittadini in programma la prossima settimana.

Il primo è lunedì 27 maggio alle ore 20.30 presso il Bar Giardino in piazza della Vittoria: verrà illustrato il programma con particolare attenzione ai problemi del levante di Pietra Ligure.

Martedi 28 maggio alle ore 20.30 presso il bar “il papero”, in piazza Vittorio Emanuele II, si parlerà “delle problematiche del centro storico, in particolare verrà trattato il tema degli effetti nefasti che l’imposizione del senso unico viario sul lungomare ha provocato in primis sul commercio e, in generale, sulla frequentazione dello stesso centro storico e sulla vivibilità dello stesso”.

Mercoledì 29 maggio, sempre alle 20.30, incontro con la cittadinanza dell’estremo levante di Pietra Ligure, al bar del Corso, in viale della Repubblica/angolo via Como, per “affrontare insieme le questioni che riguardano, in particolare, la parte della città a confine con Borgio Verezzi”.

“Siamo in attesa del riscontro da parte del Comune della nostra richiesta di avere in uso per una serata il cinema teatro comunale in cui tratteremo i problemi più importanti della città, in primis: senso unico, aree cantiere e depurazione, richiesto per il 31 maggio alle 20.30, ma finora senza esito pur essendo contemplata dall’apposito regolamento comunale la possibilità di poter usufruire di tale struttura, durante la campagna elettorale. Non appena avremo un riscontro, ne daremo tempestivamente notizia”.