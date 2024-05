Pietra Ligure. Incontri con la cittadinanza: ecco i prossimi appuntamenti della Lista Indipendente per Mario Carrara.

Lunedì 3 giugno, alle 20.30, incontro con i cittadini di Ponente, presso la steakhouse The Ranch, in Via Milano 3.

Martedì 4 giugno, alle 20.30, appuntamento in Piazza Marconi, presso il bar Il paradiso del caffè (ex bar Pontevecchio).

Mercoledì 5 giugno, infine, alle 20.30, incontro con i cittadini di Ranzi, in Piazza San Bernardo.