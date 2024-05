Pietra Ligure. “Per continuare insieme” è il titolo della campagna elettorale svelata oggi dal candidato sindaco Luigi De Vincenzi, che si è presentato ufficialmente alla città questo pomeriggio, sabato 11 maggio, alle ore 17,00, in piazza San Nicolò.

La sua lista civica “Pietra. Sempre!” cercherà di portare continuare il lavoro svolto degli ultimi cinque anni: “E’ un proseguimento del nostro operato – commenta De Vincenzi – certo tante cose sono da fare ma ne sono state fatte già moltissime in tutti i settori: infrastrutture, sport e turismo”.

“Noi non siamo qui per trovare critiche agli altri, ma solo per dire cosa volevamo fare, cosa abbiamo fatto e cosa faremo se verremo rieletti. E’ una sfida con noi stessi, per avere un paese migliore e una città che continui la sua evoluzione. E’ aumentato l’interesse turistico ed economico, ed è quello che volevamo”

Tra le priorità del programma è sicuramente portare avanti il lavoro sugli ex cantieri Rodriquez: “La priorità di Pietra Ligure credo che sia quella di continuare il trend positivo degli ultimi anni ma soprattutto la sfida del cantiere e della sua area che sarà oggetto di questa campagna elettorale”, lo conferma De Vincenzi.

“Diciamolo in maniera molto chiara: il cantiere è un’operazione privata che noi cercheremo di guidare e di portare avanti. Non vogliamo lasciare dubbi ma credo che quello che succederà nel cantiere sarà un passo importante per Pietra: vogliamo un futuro luminoso per questa città”.

guarda tutte le foto 14



Presentazione lista candidato sindaco Luigi De Vincenzi e della sua squadra

La squadra della lista civica è un mix tra tante conferme ma anche qualche novità. Sei donne e sei uomini della società civile che formano una squadra coesa e motivata che scende in campo a fianco del sindaco uscente Luigi De Vincenzi: “Tutti gli assessori e consiglieri confermati ad eccezione dalla consigliera Carrara che si è ritirata per sue motivazioni. Ci sono quattro innesti, due uomini e due donne – conclude – comunque tutti rappresentano il mondo delle associazioni e del lavoro e questo credo che sia un segnale importante di continuità”.