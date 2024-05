Pietra 2024, ecco i nomi della Lista Indipendente per Mario Carrara sindaco

Pietra Ligure. “Un comune per il cittadino, a favore del cittadino e che dia di nuovo voce al cittadino. Non ai potenti, non a gruppi forti”. È questa, in sintesi, la linea di Mario Carrara che si candida a sindaco di Pietra Ligure. La presentazione questa mattina (11 maggio), in piazza La Pietra, la presentazione della Lista Indipendente che sostiene la sua candidatura e alcuni punti del programma.

“La lista si presenta come lista ‘Indipendente per Pietra’, perché non subiremo condizionamenti e non avremo nessun altro condizionamento che non sia solo perseguire l’interesse di Pietra Ligure, ha sottolineato Carrara. – Non guarderemo in faccia nessuno, non ci rivolgeremo a nessuno e non subiremo influenze di potentati, di gruppi finanziari o di gruppi politici in quanto quello che intendiamo perseguire è l’interesse di Pietra”.

“Sto parlando in particolare delle aree del cantiere che devono ritornare come oggetto del bene pubblico della città. Si potrà costruire nelle aree del cantiere, secondo noi, ma con raziocinio, privilegiando le aree verdi le aree a parcheggi le aree a servizi perché quelle aree servono per la città che c’è, non per i comodi o gli interessi dei costruttori. Il primo punto fondamentale sarà quello di ripristinare il doppio senso di circolazione sul lungomare per evitare che continuino a riprodursi le code sull’Aurelia. Il nostro slogan sarà ‘basta code sull’Aurelia’”, ha proseguito.

“L’ultimo punto, che vado ripetendo ormai da mesi, è quello secondo il quale il Comune di Pietra Ligure si deve impegnare come istituzione, in prima persona, a perseguire un’azione decisa contro i servizi ambientali per tutelare i cittadini che vengono tassati facendo pagare loro le spese di depurazione, per una depurazione che non viene fatta. L’obiettivo è duplice: recuperare i soldi pagati in tutti questi anni ed evitare che vengano ancora, e sempre, posti in bolletta i costi della depurazione”, ha aggiunto ancora.

Sulla lista: “La maggior parte delle persone si presentano per la prima volta. Hanno entusiasmo, forza, volontà di cambiamento, volontà di portare dell’aria nuova. Io ho due giovanissimi. Un ragazzo di 18 anni che si è proposto di entrare a far parte e un 21enne, geometra nato a Pietra. Poi c’è l’esponente più anziano: si tratta di Gianni Orsero, che porta un bagaglio di esperienza, capacità e di spirito imprenditoriale che nessuno gli può negare. All’interno della lista ci sono tutte le professionalità, tutte le componenti sociali e penso che possiamo rappresentare le istanze e i bisogni dei cittadini di Pietra Ligure”, ha concluso Carrara.

Ecco i candidati: Carmela Chierchia di 58 anni; Enrica Giarola di 59 anni; Donata Maria Giuseppina Marchesini, di 57 anni; Daniele Negro di 77 anni; Gianni Orsero di 80 anni; Luciano Pesce di 63 anni; Carmela Pezzetti Fognani di 67 anni; Fabio Revello di 18 anni; Silvia Rozzi di 43 anni; Ajet Talka di 20 anni; Umberto Vanacore di 64 anni; Mario Vesco di 54 anni.