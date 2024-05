Pesca, l’Osservatorio Animalista: “Con i contributi elargiti da Regione è prevista anche un’azione di tutela delle specie ittiche?”

Savona. “Con il consueto entusiasmo l’assessore regionale Alessandro Piana si congratula con se stesso e la giunta per aver elargito un contributo di 1,8 milioni, che si aggiunge ad un precedente di 2 milioni, ad un gruppo di azione che opera a favore dei pescatori professionisti di mare”. Così l’Osservatorio Savonese Animalista in una nota.

Osa ricorda che “lo scopo dichiarato è ‘lo snellimento della burocrazia, l’efficientamento energetico ed il monitoraggio e la tutela delle specie ittiche’. Chiediamo pubblicamente se, in questo mare di soldi, ci sarà posto per la concreta tutela delle specie ittiche”.

Tra queste azioni ci sono, ad esempio “iniziative per facilitare l’uso di reti da pesca professionali in materiale biodegradabile; sostegno economico finalizzato al recupero delle reti “fantasma”, cioè le migliaia di chilometri di reti di nylon perdute dai pescherecci, che continuano a uccidere fauna ittica per secoli; interventi legislativi, opportunamente finanziati, per ampliare le miserabili superfici delle aree marine protette liguri”.