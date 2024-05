Perrone non sarà più l’allenatore del Borghetto, il tributo del club: “Ha riacceso l’entusiasmo e rivitalizzato un ambiente in grande difficoltà”

Borghetto Santo Spirito. Era nell’aria questa notizia ed oggi il sodalizio granata l’ha ufficializzata: mister Perrone lascia la guida tecnica della prima squadra, per lui rimane il ruolo di responsabile della stessa e del settore giovanile borghettino.

Non resta che aspettare l’ufficialità da parte del club sulla figura del successore. Tutte le strade portano all’ex Andora Simone Rattalino.

Il tributo del club ad Edy:

“Dopo due anni e mezzo molto intesi e ricchi di emozioni, giunge al termine l’avventura di Mister Perrone alla guida della nostra Prima Squadra.

Una salvezza sfiorata in prima categoria dopo un autentico miracolo e due anni ai vertici della classifica in seconda categoria, con l’obiettivo di vincere il campionato sfumato solo all’ultima giornata della stagione appena conclusa.

Per descrivere l’apporto di Mister Perrone non bastano però i risultati sportivi: a lui e al suo staff va riconosciuto anzitutto il grande merito di aver rivitalizzato un ambiente in grande difficoltà e di aver acceso nuovamente l’entusiasmo intorno alla nostra Prima Squadra.

Le immagini del nostro C. Oliva sempre pieno e diventato un vero e proprio fortino visti i due anni di imbattibilità tra le mura domestiche, ma anche quella dello stadio di Cisano completamente granata in occasione dell’ultima giornata di campionato rimarranno sempre nel nostro cuore.

Accogliamo la decisione del mister di fare un passo indietro: adesso si aprirà un nuovo capitolo della nostra storia, nella convinzione che nuove persone possano tenere vivo il fuoco che abbiamo acceso in questi anni, anche e soprattutto grazie al lavoro di mister Perrone.

Per lui adesso un nuovo inizio in veste di responsabile della Prima Squadra, per continuare nel nostro percorso di crescita e per affrontare la nuova stagione con sempre maggiore ambizione e voglia di migliorarsi, ma senza mai snaturarsi e perdere di vista la nostra storia e i nostri valori.

Naturalmente, con maggior tempo ed energie a disposizione, mister Perrone resterà anche alla guida del nostro settore giovanile, in qualità di responsabile.

Grazie di tutto, Edy”.