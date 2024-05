Perde il controllo dell’auto e investe tre ragazze: l’incidente sull’Aurelia a Varigotti

Varigotti. Incidente stradale, che certo poteva avere conseguenze ben peggiori, nel primo pomeriggio odierno (28 maggio), una manciata di minuti dopo le 15, a Varigotti.

Stando a quanto riferito, il conducente di un’auto, che procedeva sull’Aurelia, avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, finendo per investire un piccolo gruppo formato da 3 ragazze.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto, 4 ambulanze, rispettivamente della croce bianca di Borgio, della croce bianca di Finale, della croce bianca di Spotorno e di Pietra Soccorso, e l’automedica del 118.

Per fortuna, nessuna della ragazze investite né il conducente dell’auto hanno riportato gravi ferite in seguito all’accaduto.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono state trasportate, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti del caso.

Sul luogo anche gli agenti della polstrada per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.