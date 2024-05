Pedonalizzazioni Savona, dal Comune 400mila euro per riqualificare corso Italia. Orsi e Giaccardi: “Surreale”

Savona. “Troviamo incredibile, ai limiti del surreale, il fatto che nelle more di quelli che dovrebbero essere gli studi preparatori alla redazione del piano del traffico, il Comune ponga in essere una enorme variazione di bilancio per realizzare opere in una strada in relazione alla quale è appena partito un programma di monitoraggio, peraltro tardivo, finalizzato a verificare i presupposti della chiusura, da noi ritenuta priva delle necessarie condizioni”.

Lo dichiarano i consiglieri comunali di PensieroLibero.zero Fabio Orsi e Daniela Giaccardi in merito ai 400mila euro che investirà il Comune per la riqualificazione di corso Italia, ai quali si aggiungono 500mila euro di fondi regionali.

“Confermiamo che questa settimana – spiegano i consiglieri – depositeremo per la terza volta la richiesta di revoca della chiusura di Corso Italia, chiusura che, giorno dopo giorno, dimostra la sua inutilità, anzi dannosità per tutta la città”.

I principali interventi nelle vie chiuse al traffico riguardano una nuova pavimentazione, nuove sedute e aiuole e nuova illuminazione pubblica. Il primo lotto di lavori (che riguarda solo corso Italia) partirà entro quest’anno, probabilmente in autunno. Successivamente, quando saranno disponibili le risorse, saranno oggetto di intervento anche via Mistrangelo e via Rossello.