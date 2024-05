Patentino per cani ‘problematici’ in Liguria, l’esperto: “Necessario, ma attenzione a chi forma”

Liguria. In Liguria diventerà obbligatorio seguire dei corsi per conseguire il patentino nel caso in cui si adottino cani appartenenti a razze potenzialmente problematiche. Lo ha deciso il consiglio regionale approvando all’unanimità un ordine del giorno presentato da Sonia Viale (Lega) che impegna, appunto, la giunta a mettere a punto una legge o un regolamento come già accaduto in altri comuni italiani.

Una premessa è d’obbligo: a livello nazionale non esiste più una lista di razze considerate pericolose aprioristicamente, e non vige neppure un obbligo generalizzato a carico di proprietari di cani di conseguire il patentino per accoglierli in famiglia. Una lista di questo genere era stata pubblicata dal Ministero della Salute nel 2007, un elenco in cui figuravano le razze di tipo bull (di cui il pitbull è il più noto ma non unico rappresentante), e poi rottweiler, cani corso, dogo argentino.

La lista era stata presto eliminata per le proteste di veterinari ed etologi, concordi nel ritenere che la razza non dovesse essere a prescindere indicatore di pericolosità. Il nodo della gestione in sicurezza di alcune razze di cani che presentano specifiche caratteristiche derivanti dalla selezione operata dall’uomo, però, resta.

L’esempio di Milano

Razze come il rottweiler, per esempio, sono state accuratamente selezionate per “creare” cani più propensi a proteggere la casa e le persone. I pitbull hanno caratteristiche caratteriali marcate in termini di difesa e territorialità. Al netto di come il cane viene cresciuto e abituato e del contesto in cui vive, insomma, alcune razze necessitano di una particolare attenzione da parte dei conduttori, ed è in questo senso che è andato il Comune di Milano quando, nel 2020, ha introdotto l’obbligo del patentino per chiunque sia in possesso di un cane ‘speciale’, e cioè in grado di rappresentare un rischio maggiore per altri animali ed esseri umani.

Attualmente la normativa prevede che i padroni di cani protagonisti di episodi di morsicatura o aggressione debbano seguire uno specifico percorso attivato dai servizi veterinari, ma si tratta comunque di un intervento posteriore e non di natura preventiva. Obiettivo dell’ordine del giorno approvato dal consiglio regionale è quindi quello di inserirsi nel solco tracciato dall’amministrazione milanese, anche alla luce del fatto che i corsi organizzati con sempre più frequenza dai Comuni nella maggioranza dei casi non sono obbligatori. Stabilire quali sono le razze problematiche sarà compito della giunta regionale, che dovrà inoltre dettagliare il modo in cui il patentino dovrà essere conseguito.

“Per ottenerlo sarà possibile frequentare appositi corsi organizzati dalla Regione, tramite i servizi veterinari delle Asl, per imparare a gestire gli animali in questione con senso di responsabilità ed educazione civica – ha anticipato Viale – Appurato che la razza del cane non ne determina il carattere e che non esistono razze pericolose, come giustamente previsto a livello nazionale, ma che il comportamento dell’animale è invece legato ad altri fattori, come l’ambiente in cui cresce, l’età e che spesso i cani che diventano aggressivi escono da violenze e combattimenti illegali, soltanto chi ha acquisito determinate competenze sarà in grado di gestirli al meglio con consapevolezza e responsabilità nell’interesse del benessere dell’animale e di tutta la collettività”.

Il parere del veterinario Castelli: “Chi non accetta di seguire un corso non è adatto ad adottare il cane”

L’obbligo di conseguire il patentino non è però condiviso all’unanimità nel mondo della cinofilia. Il timore è che imporre la frequentazione di un apposito corso possa disincentivare le adozioni, contribuendo a riempire le gabbie dei canili, o che possa spingere chi non vuole seguire il percorso a ricorrere alla crudele (e illegale) pratica dell’abbandono.

La cronaca riporta allo stesso tempo una lunga lista di episodi drammatici che hanno come protagonisti proprio cani di razze considerate “problematiche”: restando in Liguria, nel luglio scorso un bambino di due anni era stato morso al volto da un pitbull a Vallecrosia, in provincia di Imperia, ed era stato ricoverato al Gaslini, dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ricostruttivo. Qualche mese prima, sempre nel Ponente ligure, Patrizia La Marca, 53 anni, era morta dopo essere stata aggredita dal rottweiler del fratello nel giardino della casa dell’uomo, a Soldano. A Genova sono stati diversi i cani morti dopo essere stati assaliti da pitbull portati in passeggiata senza le dovute accortezze.

“Sono assolutamente d’accordo con l’introduzione dell’obbligo di conseguire il patentino per i padroni di determinate razze di cani – dice Pierluigi Castelli, veterinario, presidente della sezione genovese della Lega Nazionale per la Difesa del Cane e per lungo tempo consulente del tribunale – Ci sono però due nodi da sciogliere. Prima di tutto dettagliare le razze per cui serve il patentino, e poi affidare il corso a persone competenti e a figure professionali specifiche, veterinari comportamentalisti, educatori, etologi”.

Per quali cani andrebbe previsto un percorso di questo genere, quindi? “Io direi molossoidi e cani di taglia grande. Banalmente sono quelli che, se mordono o reagiscono, possono provocare gravi ferite. Bisogna poi stabilire con attenzione i criteri relativi a cosa insegnare a queste persone, e andrebbe prevista anche la figura dello psicologo per la valutazione della persona e della famiglia in cui il cane vive. Nessuno deve adottare un cane come oggetto o peggio ancora come arma, ed è importante capire chi gestirà il cane”.

A chi si dice contrario al patentino, ritenendo che possa disincentivare l’adozione di cani di alcune razze, Castelli risponde che “chi non adotta un cane perché deve seguire un corso evidentemente non è idoneo, e quindi non dovrebbe avere il cane. Ci sono molte persone che adottano cani animati da grande entusiasmo, ma senza accettare le responsabilità che ne derivano. Si salva il cane e va benissimo, ma se non lo si sa gestire il cane finirà per tornare in canile o peggio per mordere ed essere etichettato come morsicature e problematico. Adottare un cane è una cosa ovviamente impegnativa e non è facile, oltre che un po’ costosa, ed è necessario farlo con la massima consapevolezza”.