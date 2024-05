Passeggiata a raso in via Nizza, l’assessore: “In attesa dell’autorizzazione di Autorità Portuale”. E tra 10 giorni riapre ponte Ruffino

Savona. Sarebbero dovuti partire a inizio maggio i lavori per la costruzione della passeggiata a raso in via Nizza a Savona, ma il Comune è ancora in attesa dell’autorizzazione da parte di Autorità Portuale.

“La conferenza dei servizi ha dato esito positivo, ora aspettiamo l’ultimo via libera per poter aprire il cantiere”, ha detto l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi. I lavori inizieranno dalla zona vicina agli ex cantieri Solimano e villa Zanelli. Nella prima fase non sarà interessata la zona dei San Raphael e del chiosco di Briano.

Le zone di intervento sono quattro dal Letimbro fino a Zinola (tra i bagni la Playa e il complesso socio sportivo, tra Rio Quattro Stagioni e Rio Molinero, tra rio San Cristoforo e i Bagni Corsaro, tra i Bagni sant’Antonio e Bagni Umberto). La variante, approvata per affrontare l’aumento dei costi, ha previsto la modifica del materiale, la riduzione delle misure ed è stata alzata sulla sabbia di 50 cm per permettere alle onde di passare al di sotto della struttura.

Tra i gestori degli stabilimenti balneari rimane la preoccupazione sulle dimensioni del cantiere e le possibili ripercussioni sulla loro attività estiva, ma l’assessore aveva rassicurato che la stagione balneare “non sarà compromessa”.

Invece,per quanto riguarda il ponte Ruffino la riqualificazione attesa da tempo si sta per concludere e i lavori “finiranno tra 10 giorni”, ha rassicurato l’assessore.