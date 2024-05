Panchina Finale, sale l’attesa per l’annuncio: spunta anche Lepore, i rumors sulla corsa giallorossoblù

Finale Ligure. Sono ancora giorni di profonda valutazione in casa Finale sul profilo della prossima guida tecnica. Dopo una stagione alquanto altalenante, che ha visto in totale tre allenatori sedersi sulla panchina giallorossoblù, il sodalizio finalese punta particolarmente a questa decisione. L‘ingresso di un nuovo socio ha quindi dato spazio ad ulteriori riflessioni.

Per fare una panoramica dei rumors che stanno circolando intorno al Felice Borel, la società finalese starebbe valutando più profili: oltre a Renda, Monte e Brignoli sarebbe stato sondato anche Pierluigi Lepore, ex allenatore della Cairese la scorsa stagione. Non ancora una situazione in cui si può indicare un favorito ma la corsa, a meno di colpi di scena sempre da considerare, dovrebbe avere questi corridori.

Si attendono comunicazioni ufficiali con la tempistica stimata intorno alla prossima settimana, o nel giro dei prossimi giorni, per poter arrivare alla quadra definitiva sul prossimo allenatore del Finale.