Pallacanestro Alassio, obiettivi centrati: prima squadra in semifinale e titolo regionale Under 13

Alassio. Prima squadra in semifinale, titolo regionale per gli Under 13, Memorial Suor Clara e tanta Coppa Liguria nella settimana che ha visto coinvolti i ragazzi gialloblù. Ecco il riassunto dei recenti risultati della Pallacanestro Alassio nei resoconti redatti dalla società.

DR2: Grande risultato per la prima squadra che supera Canaletto e si aggiudica in due match molto equilibrati i quarti di finale entrando tra le prime 4 squadre del campionato… In gara2 sprofondiamo anche a -10 ma con carattere la ribaltiamo contro una squadra esperta. Ora My Basket Genova che ha vinto il girone di levante e parte da favorita.

ABC ALASSIO 59 – CANALETTO 52

UNDER 19 COPPA LIGURIA FEMMINILE: Prima partita di Coppa contro l’esperta squadra di Cestistica. Durante la partita paghiamo in termini di chili e centimetri oltre che per la differenza di eta’ ma durante il match si vedono anche diverse buone cose per la nostra giovanissima compagine.

CESTISTICA 64 – ABC 28

UNDER 16 COPPA LIGURIA MASCHILE: Due partite durante la settimana dove i ragazzi si sono alternati per dar spazio a tutti. A Taggia giochiamo con la mista Sanremo-Olimpia e al termine di un match equilibrato riusciamo a spuntarla mentre con Cairo riusciamo ad allungare fin da subito.

OLIMPIA/SANREMO 61 – ABC 65

ABC 97 – CAIRO 15

MEMORIAL SUOR CLARA: Ci tenevamo a partecipare per la storia di Suor Clara ad Alassio e lo abbiamo fatto con grandissimo piacere ringraziando Auxilium per l’invito! Con gli U14 arriviamo terzi con una vittoria (Auxilium) e una sconfitta (Sestri) giocando bene mentre con gli Esordienti quarti ma facendo vedere belle cose e giocando con My Basket Genova e Pall. Sestri.

GRAZIE ancora per l’invito ad PGS Auxilium SSD sperando di poterci essere anche nei prossimi anni in onore di una persona che ad Alassio ha lasciato una grande impronta!

UNDER 13 NBA: No, non è un sogno, è realtà…. Conquistiamo, con la canotta dei BROOKLIN NETS, il Titolo Regionale!!!

Dopo un percorso netto iniziato nel mini girone territoriale con Maremola, Diano, Le Torri, Loano e proseguito con la prime di tutti gli 8 gironi liguri (Vado, Tigullio, Imperia, My Basket Genova, Pegli, Canaletto, Next Step) siamo arrivati ai play off superando Vado nei quarti, Next Step in semifinale fino ad arrivare all’apoteosi della vittoria in finale con Canaletto!

Il gruppo iniziale, formato da tutti i gialloblù alassini 2011 vice campioni regionali Esordienti dello scorso anno ed integrato da quattro ragazzi de Le Torri anticipando di un anno il Progetto NewBasket ABC Ponente, ha dimostrato una gran compattezza e soprattutto una bellissima amalgama a dimostrazione del fatto che quando si fanno le cose per i ragazzi i risultati arrivano…

Premettiamo che la nostra filosofia non cambia, le vittorie a livello giovanile fanno sicuramente piacere e resteranno nei ricordi piu’ belli di chi le ha vissute ma il nostro obiettivo principale è e sarà sempre quello di cercare di condurre più ragazzi e ragazze possibili fino alla Prima Squadra ed è questo che sarà il risultato più bello: vedere i ragazzi e le ragazze cresciuti/e nel nostro settore giovanile giocare fino a quando lo desidereranno…

Ora, il 25 e 26 maggio, ci aspettano gli spareggi a Lucca, in Toscana, dove tra noi, Agliana, Canaletto e Reggello, uscirà la squadra che accederà alle FINALI NAZIONALI!

ABC NETS 97 – VADO KNICKS 31

ABC NETS 93 – NEXT STEP SPURS 47

ABC NETS 91 – CANALETTO CAVALIERS 84

U13 FEM: Chiudiamo il campionato con un bel successo esterno con Cogoleto nonostante le assenze dimostrando una bella completezza di squadra.

COGOLETO 16 – ALASSIO 54