Pallacanestro Alassio, belle soddisfazioni in tre differenti regioni nel fine settimana

Alassio. Una Coppa Piemonte conquistata nella categoria Under 15 Eccellenza, l’Under 13 che a Lucca gioca alla pari e va vicina alle finali nazionali Nba e l’Under 15 femminile che a Rimini disputa un’ottimo torneo, ecco come è andato il fine settimana tra Piemonte, Toscana e Emilia Romagna.

UNDER 15 FEMMINILE: Bel torneo a Rimini, dopo lo spareggio di Fiorenzuola e l’interzona in Veneto, per le ragazze dell’Under 15 che affrontano la tre giorni di Rimini giocando tutte partite formative e collezionando 3 vittorie e 2 sconfitte di misura.

Tra partite e momenti di svago i tre giorni sono iniziati con una bella piadina da Lella e la vittoria con Ibr Rimini. Il giorno successivo cediamo di un solo punto con Gualdo e vinciamo con Pink Lakers Anguillara. La domenica Pontevecchio ci supera nonostante il nostro bel recupero nel terzo quarto e nella finale 3°-4° posto con Ibr Rimini riusciamo a spuntarla pur soffrendo maggiormente rispetto alla prima partita disputata con loro.

IBR 52 – ABC 62

GUALDO 53 – ABC 52

PINK L. 42 – ABC 76

PONTEVECCHIO 48 – ABC 38

ABC 59 – IBR 56

UNDER 15 ECCELLENZA: La Coppa Piemonte è nostra!

Il coronamento di una stagione in crescendo per un gruppo Campione Regionale Ligure in Under 13 due anni fa, Vice Campione Regionale in Under 14 lo scorso anno e che quest’anno ha deciso di affrontare un campionato fuori regione, in Piemonte, con tutti ragazzi ponentini, senza prestiti e giocando un basket giovanile evitando tatticismi.

Coach Laura Ciravegna: “Un finale da sogno per una stagione impegnativa che ci ha messo a confronto con i migliori settori giovanili piemontesi.

Un campionato difficile, stimolante e di crescita che ci ha portato ad una Final Four di Coppa aumentando la consapevolezza che con impegno e dedizione si può andare lontani e insieme ancora di più.

Due partite decise entrambe allo scadere, volute dai ragazzi a cui va il grande merito di non arrendersi mai!

Un grazie a tutti i sostenitori e famiglie durante questa lunga e bella stagione costellata anche da infortuni che hanno comunque fatto crescere tutto il gruppo, allo Staff e soprattutto a Fabio e Giulia assicurando presenza e partecipazione sia in casa che in trasferta. A chi, come Dario, ci ha seguito in ogni palestra torinese per poi contribuire dalla panchina alla vittoria.

Un grazie a Giuliano e Pone per l’attaccamento ai colori societari.

Un grazie a Martinoni per la presenza alle Final4.

Un grazie ad Andre e Pippi per la presenza in questi due giorni di finali.

Ma il grazie più grande va ai ragazzi che ci hanno fatto emozionare sia durante la stagione che in questa bellissima due giorni e una menzione particolare ai 2010 che hanno giocato meno ma hanno dimostrato una passione straordinaria che si spera mantengano sempre”.

DERTHONA BASKET 53 – N.B. ABC PONENTE 55

N.B. ABC PONENTE 75 – DON BOSCO CROCETTA 74

UNDER 13M NBA: Dopo il titolo regionale e con un grosso seguito di familiari affrontiamo la due giorni di Lucca per l’accesso alle Finali Nazionali con il giusto spirito giocandocela punto a punto con Asciana-Virtus Siena: rispetto ai nostri standard sbagliamo un pò più del solito e questo resterà l’unico rammarico in una partita persa di 7 dove i dettagli hanno fatto la differenza a favore della compagine Toscana ma non perdendoci d’animo trascorriamo la serata in pizzeria, facciamo i turisti per Lucca la mattina ma restiamo sul pezzo ribadendo e ampliando il risultato del Titolo Regionale superando Canaletto nella finale 3°-4° posto.

Essere arrivati a questo punto deve essere motivo d’orgoglio per un gruppo che ha appena iniziato il percorso giovanile e che ha davanti a sé tanti anni per togliersi ancora belle soddisfazioni.

ABC 59 – ASCIANA SIENA 66

ABC 70 – CANALETTO 50

Dalla dirigenza: “Rimini, Alba e Lucca sono stati momenti molto formativi per le squadre che li hanno vissutie faremo in modo di viverne tanti altri nelle stagioni successive”.

L’Under 15 femminile