Palazzetto dello Sport di Cairo, siglata l’ultima firma e ora l’accordo per i nuovi lavori è realtà

Cairo Montenotte. Si è chiuso nei giorni scorsi, con qualche intoppo che ha fatto dilatare ulteriormente i tempi, l’accordo bonario tra le parti per il contenzioso che riguarda il fondo del palazzetto dello sport. I lavori, realizzati nel 2020, si erano rivelati inadeguati e la struttura è rimasta inutilizzabile fino ad ora. Nel corso dell’intervento, infatti, erano emerse problematiche relative alla nuova pavimentazione realizzata dalla ditta esecutrice, con ammaloramenti e rigonfiamenti in diversi punti della superficie. Il Comune, pertanto, aveva presentato il ricorso nei confronti della Rebora Costruzioni S.n.c. per un risarcimento, la quale si è avvalsa sui terzi che hanno compartecipato alla realizzazione dell’opera, tra cui la Casali Industria Chimica e Bituminosa S.p.A. (quale fornitrice dei materiali speciali impiegati) e lo studio tecnico Siri- Botta incaricato per il progetto. L’ammontare dell’intervento era di 134.500 euro di cui 122 mila finanziati con il contributo concesso dal Coni.

Già ad aprile il Comune pensava di aver raggiunto la meta, ma ci sono volute ancora alcune settimane di trattative per far sì che tutti i documenti fossero “in regola”, in particolare che ci fossero tutte le approvazioni da parte delle aziende su cui si è rivalsa la ditta appaltatrice. Ora le tempistiche per la riapertura del palazzetto di località Vesima paiono più certe, ovvero quarantacinque giorni per la nuova progettazione (a partire dal 28 maggio), quindici per eventuali osservazioni e sessanta per terminare i lavori.

Al Comune toccherà un esborso di circa dodici mila euro per un fondo aggiuntivo che impermeabilizzi meglio la pavimentazione, mentre le altre parti in causa dovranno provvedere al rifacimento dell’intervento con l’aggiornamento del progetto.

L’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Ghione: “Speriamo davvero che sia la volta buona e, soprattutto, che in autunno gli atleti del pattinaggio, del basket e delle altre realtà sportive cairesi che utilizzano la struttura possano rientrare nel palazzetto per le loro attività che, da troppo tempo, vengono svolte in trasferta”.