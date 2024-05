Paita: “Non chiedo le dimissioni di Toti, ma mi chiedo come sarebbe andata nel 2015…”

Liguria. L’ascesa di Giovanni Toti al vertice della Liguria era iniziata nove anni fa a sue spese. Raffaella Paita, ai tempi considerata la delfina di Claudio Burlando, fu sconfitta grazie a due fattori probabilmente decisivi: la spaccatura della sinistra e un’inchiesta che le pendeva sulla testa, quella per l’alluvione 2014, che finì sei anni dopo con un’assoluzione piena. Oggi ha presentato a Genova la sua candidatura alle europee con la lista Stati Uniti d’Europa di Matteo Renzi.

“Quando sono arrivata ora in piazza De Ferrari mi sono commossa perché in questi giorni di dolore non posso non pensare a quello che sarebbe stato in quelle elezioni nel 2015“, esordisce l’ex assessora regionale, oggi parlamentare di Italia Viva. Cita “almeno due vicende, l’inchiesta giudiziaria che mi aveva riguardata e dalla quale sono stata assolta e poi la rottura che Sergio Cofferati aveva provocato. L’esito sarebbe potuto essere differente. Ci penso continuamente perché sono giorni in cui soffro per l’immagine che abbiamo dato, per questo sentimento di difficoltà, un dolore enorme”.

Paita non chiede le dimissioni di Toti, a differenza di tutto il mondo politico alla sua sinistra: “Sono valutazioni che farà lui, io non chiedo le dimissioni di un presidente della Regione in una condizione del genere. Do un giudizio politico, do un giudizio economico su quello che sta accadendo”. E aggiunge: “Le indagini faranno il loro corso. Ho piena fiducia nella magistratura ma al tempo stesso sono anche una garantista, l’ho detto fin dal primo momento senza mai farmi prendere un secondo dall’acredine per i giudizi su di me”.

Il punto è un altro, secondo la candidata renziana: “Che si dimetta oggi, che si dimetta domani, la nuova stagione di governo della Regione Liguria sarà una stagione che si impaurisce per quello che è accaduto e quindi rinuncia allo sviluppo e alla crescita oppure che prende con piglio e anche con serietà il tema di coniugare legalità e trasparenza a una visione di sviluppo e prova a fare di questo la vera svolta del territorio? Io punto su questo secondo scenario e lavoro per questo scenario”.

Paita lancia un appello: “Pensiamo a Genova e alla Liguria, pensiamo al fatto che questo momento non deve significare il blocco di tutte le cose positive che erano state messe in atto. Che vadano avanti la Gronda, il Terzo Valico, il tunnel subportuale, la diga, lo Skymetro, l’Aurelia bis a Savona, Spezia e Imperia è un bisogno vitale dei liguri. Non confondiamo i piani. Un conto è chiedere che le opere vengano fatte con legalità e trasparenza e io sarò alla testa di questa richiesta. Un altro è immaginare che i comitati, quelli che non vogliono cambiare niente, quelli che erano pronti anche a fare mezza gronda pur di accontentare Conte e il Movimento 5 Stelle blocchino tutto questo territorio. Fra un po’ le vicende giudiziarie saranno analizzate e approfondite e rimarrà un’economia depressa, rimarrà il fatto che i nostri ragazzi continueranno ad andare via anziché provare a lavorare qui”.

“I giudizi etici o politici li danno i cittadini e i giudizi legati ad aspetti giudiziari sono competenza della magistratura – continua -. Invece la mia competenza è provare a vedere se questo territorio non rimane impantanato. Io non ci sto, perché penso che questo territorio alla fine non possa essere il soggetto che subisce. E ripeto: chiunque oggi voglia utilizzare questo tema per bloccare lo sviluppo si prende una responsabilità gigantesca. Io penso che ci sia un grande spazio per le idee dei riformisti, non per riproporre quello che è stato. Deve tornare un momento di freschezza, di novità, però io ci metterò il cuore affinché questo territorio da questa vicenda non paghi un prezzo altissimo”.

Nell’ipotesi di elezioni anticipate, quindi, dove si collocherà Italia Viva nello scacchiere politico? “Starà con le idee che ho detto, che sono quelle della crescita. Poi ora è molto difficile capire anche che cosa accadrà in termini di coalizioni. Certamente con chi sta rimettendo in discussione le opere mai“, chiarisce Paita. Una precisazione che mette fuori Italia Viva (che a Genova governa insieme a Bucci) da un ipotetico campo largo di centrosinistra. “Non mi chiedete se saremo da una parte o dall’altra, perché vi rispondo in un modo: noi staremo coi riformisti, staremo con quelli che queste idee le hanno sempre mantenute in piena coerenza”, conclude.