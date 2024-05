Ordine dei Farmacisti, il presidente Zorgno nominato coordinatore del Comitato di Garanzia della Commissione Nazionale per la Formazione

Savona. Giovanni Zorgno, presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Savona, è stato nominato coordinatore del Comitato di Garanzia presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Il 26 marzo con provvedimento a firma del presidente Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) e del ministro della salute Orazio Schillaci, è stato nominato il Comitato di Garanzia per l’espletamento dei compiti previsti dagli articoli 19 e 84 dell’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 sul documento “La formazione continua nel settore salute”.

La Commissione della quale fa parte Giovanni Zorgno è l’organo di governo del sistema “Educazione Continua in Medicina” (ECM), al quale sono obbligati ad ottemperare tutti i professionisti sanitari italiani, nell’interesse della salute individuale e collettiva. Tra i vari compiti il Comitato di Garanzia, quale organismo ausiliario della CNFC, in particolare vigila sull’indipendenza dei contenuti formativi degli eventi ECM da interessi commerciali in ambito sanitario.

Il Comitato di Garanzia per il triennio 2024-2026, su indicazione del Comitato di Presidenza, è coordinato da Giovanni Zorgno.