Orco Feglino 2024, Simone Durante candidato sindaco: i nomi della lista e il programma

Orco Feglino. L’assessore uscente Simone Durante ha presentato ufficialmente la lista “Progetto Comune” che si presenterà alle prossime elezioni comunali di Orco Feglino: nella sua squadra alcuni esponenti dell’amministrazione in carica ma anche new entry.

“Ho deciso di candidarmi alla carica di sindaco perché credo fortemente nel potenziale del nostro paese, dove l’importante patrimonio naturale e storico convive con una vocazione turistica comunque rispettosa di tradizioni che solo in un piccolo paese dell’entroterra possono sopravvivere” afferma il candidato al ruolo di primo cittadino.

“Consapevole dell’importanza del gruppo ho volutamente scelto una squadra di persone radicate nel nostro paese, competenti, impegnate nelle varie associazioni di volontariato, distanti da ideologie politiche e con la mia stessa visione”.

“Da queste convinzioni nasce il nostro programma elettorale, basato sulla volontà di risolvere le criticità presenti nel nostro paese e porre le basi per uno sviluppo economico e sociale sostenibile, con la consapevolezza di non avere soluzioni semplici a problemi complessi, ma di possedere il giusto grado di responsabilità e competenza per affrontarli con la dovuta efficacia” aggiunge ancora Durante.

Ecco i punti programmatici: regolamentazione del fenomeno outdoor al fine di uno sviluppo sostenibile del settore, mediante una gestione preferibilmente comprensoriale che miri a tutelare e preservare il patrimonio territoriale comunale; redazione del nuovo PUC (Piano Urbanistico Comunale), al fine di dotare il nostro paese di uno strumento moderno e più coerente con le esigenze dei cittadini, parte attiva del processo decisionale; impegno nella manutenzione del patrimonio territoriale comunale, mediante ricerca di fondi specifici che permettano investimenti importanti nella conservazione delle strade bianche, nella riduzione del dissesto idrogeologico e nella pulizia dei greti dei principali torrenti e rii.

E ancora: interventi sul patrimonio immobiliare comunale con sviluppo di progettualità per l’ex scuola materna e per il centro sportivo; sviluppo di progettualità mirate alla risoluzione di carenze presenti nelle diverse parti del territorio: a Orco – realizzazione di area parcheggio in prossimità del cimitero; a Boragni – potenziamento dell’attuale parcheggio pubblico e ricerca di altre zone da adibire a tale scopo, necessariamente mediante collaborazione pubblico-privato; a Feglino – completamento della riqualificazione di Piazza Martino Staricco

impegno nel completamento del processo di metanizzazione del paese; infine, la richiesta di adeguamento dello svincolo autostradale presso l’attuale concessionario.

Ecco i nomi della lista:

– Maria Milva Benne pensionata settore scolastico

– Andrea Vignola impiegato in azienda energetica locale

– Maurizio Rocca, ex imprenditore balneare

– Marco Savio impiegato settore turistico

– Marcello Merlino Capitano di vascello in congedo

– Francesca Moretto impiegata amministrativa (Bilancio e controllo di Gestione)

– Gianluca Carrara farmacista

– Alessandro Vergano imprenditore agricolo

– Anna Cosenzio impiegata ramo assicurativo.