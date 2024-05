Pietra Ligure. È in corso in queste ore il grande spettacolo di solidarietà organizzato dal Gruppo Badano per celebrare la storica azienda pietrese nel corso di un evento – giunto ala seconda edizione – il cui ricavato (al netto delle spese) sarà devoluto all’ospedale Gaslini di Genova.

La cornice dell’Open Day 2024 è la sede di Pietra Ligure in Via Peagne 35, dove il testimonial Vanni Oddera, Campione di Freestyle Motocross, si esibirà con il suo spettacolo di freestyle e mototerapia.

“Siamo entusiasti di ripresentare anche quest’anno lo show di Vanni Oddera, – ha esordito Emanuela Pirero, direttore marketing del gruppo Badano. – Si tratta di una giornata all’insegna dell’inclusione. Il gruppo Badano opera da oltre 60 anni nel settore energetico qui a Pietra Ligure e vogliamo dare un segnale forte di appartenenza e investimento sul territorio”.

“Abbiamo scelto Vanni perché è unico, ha un cuore grande: riesce a trasmettere ai ragazzi l’amore per la vita e a tutte le persone quanto sia bello fare del bene. E noi regaliamo questo evento alla cittadinanza davvero con tanto amore. Organizziamo anche attività per dare sollievo ai ragazzi malati terminali che hanno un sogno da realizzare e questo ci rende particolarmente fieri”, ha concluso.

Ecco l’emozionante programma della giornata:

Open Day 2024 del gruppo Badano a Pietra Ligure

stand di creazioni ecosostenibili (Nella Valigia Della Buru), specialità culinarie (ristorante Machettö e Pasticceria Moggia), bibite (Taberna del Foro) e caffè Giovannacci;

scuola cross minimoto Pardi Racing KTM.

Attività e acquisti a offerta libera a favore della fondazione Gaslininsieme.

ore 11 Freestyle Show con Vanni Oddera e il Team Daboot;

ore 11:20 Mototerapia insieme alle associazioni dei ragazzi con disabilità;

ore 12 Mago Taz: spettacolo di animazione e magia;

ore 13 pausa pranzo e prova gratuita sleckline by ASD Maiolo 88 2.0;

ore 15 secondo Freestyle Show con Vanni Oddera e il Team Daboot;

ore 15:30 concerto The Barn Owls Band;

ore 17:30 terzo spettacolo Freestyle Show con Vanni Oddera e il Team Daboot; a seguire ancora musica con aperitivo.

Queste la parole di Vanni Oddera: “Non ci si stanca mai. Quello che faccio è la cosa più bella del mondo. Sono molto fortunato perché ho fatto della mia passione il mio lavoro. Saltare e ‘volare’ con la moto per me e tutto e la scoperta più bella è stata la mototerapia. Oggi siamo qui con il gruppo Badano, replichiamo un’iniziativa di successo dello scorso anno con tantissimi amici da tutto il nord Italia. Adrenalina, felicità e tanto amore sono le parole chiave. E il sorriso dei bambini dà un senso a tutto quello che facciamo: vedere l’emozione e i loro sorrisi e quelli delle famiglie è la cosa più importante”.

La collaborazione tra il Gruppo Badano e Oddera nasce dal desiderio di festeggiare il contributo storico dell’azienda sul territorio e di promuovere un messaggio significativo sull’inclusione delle persone con disabilità. Le commoventi immagini della mototerapia dal campione savonese hanno conquistato l’intero Paese, diventando una fonte inesauribile di ispirazione per la creazione di esperienze inclusive e gratificanti.

Gruppo Badano ci tiene a ringraziare i partner il Ristorante Machettö, la Taberna del Foro, e la designer di oggetti di artigianato Nella Valigia della Buru, la pasticceria Moggia, la torrefazione Giovannacci Caffè, l’ASD Magliolo 88 2.0, Mago Taz, The Barn Owls Band, Pardi Racing KTM, Il Pane di Simona e A.L.M.A. antincendio e sicurezza. Grazie al loro prezioso operato renderanno possibile la raccolta fondi per l’Ospedale Gaslini di Genova, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro arti. L’entrata è libera con disponibilità di parcheggio gratuito in loco.