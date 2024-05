Onzo 2024, Giuliano Arnaldi si candida a sindaco con la lista “Rinnovamento”

Onzo. Giuliano Arnaldi, 68 anni animatore culturale della nota “Locanda Tribale Globale”, si ricandida dopo due mandati all’opposizione e lancia la sfida a Sandro Piccardo, sindaco negli anni ’90 che rientra nella competizione ricandidandosi dopo i due mandati del cugino, sindaco uscente Alessandro Bottello.

“Cinque donne e cinque uomini pronti a mettere la loro passione, le loro competenze, la loro onestà a disposizione del nostro paese. La nostra è una lista di competenze e di saperi, una lista che vuole unire dopo anni di divisioni e tensioni in paese – ha spiegato Arnaldi ai microfoni di IVG.it – Sarà una comunità e non un uomo solo al comando a governare il paese. Ci sono problematiche importanti da risolvere a cominciare dalla siccità e dall’assenza di un cantoniere comunale che risolveremo mediante un accurato studio sulle risorse dei fondi europei, a cui la precedente amministrazione di Bottello non ha saputo accedere”.

“Nelle prossime ore presenteremo il programma, costruito attorno ad alcuni impegni che ci assumiamo e che consideriamo fondamentali per tutti. Il primo obiettivo è ascoltare ogni abitante di Onzo, proprio perché veniamo da decenni di ostile silenzio divisivo. Come si evince dal nome della lista, il nostro obiettivo è portare un profondo rinnovamento nel paese e nelle dinamiche che ne regolano la vita, proprio a partire dall’ascolto dei cittadini”.

Sostiene la sua lista “Rinnovamento”, un gruppo di cinque donne e cinque uomini nuovi alla politica. Ecco i nomi: Silvio Falco (farmacista), Carolina Viaggio (imprenditrice), Damiano Risso (studente), Elena Grigion (educatrice), Roberto De Capitani (impiegato), Pino Ronco (tecnico biomedico), Alessandro Ghillino (impiegato), Monica Ghizzardi (ristoratrice), Silvia Mantello (imprenditrice), Francesca Scozzari (lavoratrice domestica).