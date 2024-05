Onzo 2024, lettera aperta di Sandro Piccardo a Giuliano Arnaldi

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta del candidato sindaco Sandro Piccardo indirizzata al candidato sindaco di Onzo, Giuliano Arnaldi.

Vengo informato che su Facebook sono stati recentemente postati alcuni video da parte del candidato sindaco Giuliano Arnaldi, inerenti le prossime consultazioni elettorali comunali. Faccio presente che, pur condividendo gli scopi per i quali è nato questo social network, non ho mai ritenuto di doverlo utilizzare per tutta una serie di criticità che lo stesso comporta e che più studi scientifici hanno accertato: il linciaggio mediatico utilizzato talvolta come passatempo quotidiano, la dipendenza dovuta ad un utilizzo eccessivo, l’isolamento sociale e l’impoverimento dei rapporti interpersonali, nonché la perdita di tempo prezioso, tanto per citarne alcuni, ne fanno un mezzo che si presta più che ad interazioni a monologhi autoreferenziali privi di un vero contraddittorio.

Con il video postato il 19/05/2024 mi si chiede un incontro pubblico sui temi della campagna elettorale e la stipula di un patto su obiettivi comuni per il bene del paese. Facendo noi parte di liste “concorrenti”, come da Lei definite, mi pare fuori luogo stipulare oggi un “patto” che avrebbe avuto senso prima della formazione delle liste, qualora si fosse riscontrato unicità di intenti, di obiettivi e di modalità di attuazione degli stessi. Da una lettura dei programmi presentati mi pare di cogliere più differenze che convergenze. Nell’assicurarLa che non è mia intenzione sottrarmi a pubblici dibattiti, devo evidenziarLe che la caratteristica del dibattito pubblico è quella di informazione, partecipazione e confronto su opere, interventi o iniziative di interesse generale del paese e si svolge nella fase iniziale di progettazione, quando le alternative sono ancora aperte e le decisioni relative alle modalità di intervento devono essere ancora prese.

Quello che Lei chiede ha le caratteristiche di un dibattito elettorale che ha proprie regole di svolgimento da rispettarsi. Avuto il responso delle urne, nel rispetto dei ruoli che l’elettorato vorrà assegnarci, il dibattito pubblico avverrà nelle sedi istituzionali a ciò deputate. Data la piccola dimensione della nostra realtà cittadina si suggerisce di informare sui propri intendimenti programmatici capillarmente le famiglie, come di fatto la nostra lista sta da tempo facendo. Sono a rassicurarLa che da parte di “Rinnovare per il futuro”, lista che sostiene la mia candidatura a sindaco di Onzo, non ci sono e non ci saranno strumentalizzazioni ed atteggiamenti critici pretestuosi che non ci appartengono, ma si limiterà a reclamizzare il nostro buon prodotto.

Auguro a Lei ed ai candidati della Sua lista di svolgere una serena campagna elettorale nell’ottica di quanto da Lei dichiarato nel video precedentemente citato, nella speranza che a dichiarazioni di intenti condivisibili seguano coerenti comportamenti.

Cordialmente,

Il candidato sindaco di Onzo

Dott. Sandro Piccardo