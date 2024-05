Omicidio Etleva Bodi, il pm chiede l’ergastolo

Savona. Ergastolo. E’ la richiesta di pena per Bodi Selami da parte del pubblico ministero Giovanni Battista Ferro. L’uomo è accusato dell’omicidio della moglie Etleva Bodi, deceduta all’ospedale San Paolo di Savona dove era rimasta ricoverata due giorni dopo essere stata strangolata la notte tra il 27 e il 28 ottobre 2023. Selami Bodi aveva aggredito la moglie dopo una discussione e aveva confessato ai carabinieri, intervenuti dopo la chiamata al 112, di aver tentato di strangolare la moglie.

“La regina delle prove – inizia così la requisitoria – è la confessione di Bodi. E’ provata l’aggravante dei futili motivi. L’omicidio conclude l’abituale reato di maltrattamenti in famiglia provati sulla base della chat, testimonianza della persona offesa. Nelle loro conversazioni è la vittima che vi parla, sentite la voce stanca di Etleva che confessa che non ce la fa più. E’ un osservatorio privilegiato dei rapporti veri tra i due coniugi”.

Poi ripercorre il viaggio che hanno fatto in Albania nella seconda metà di settembre 2023 organizzato per incontrare le rispettive famiglie e confrontarsi sui problemi della coppia.

Il pm riporta alcuni passaggi nella conversazione sui cellulari: “Sono stata picchiata di continuo senza sosta – scrive Etleva al marito -. Non ho mai detto a nessuno delle sofferenze e ora è arrivato il momento di parlare. Mi hai mandato all’ospedale ma ho continuato a sopportare la violenza e l’ho fatto solo per te ma a te non te ne frega niente. Non ce la faccio più, nnon faccio altro che piangere e non ho manco le forze per stare dietro ai bambini. Preferisco morire”.

Viene poi ricordato, come raccontato da diversi testimoni, che vita conduceva la donna: “Etleva non solo non aveva amanti, ma non aveva neanche una vita – prosegue -. Nel suo telefono non c’era nulla, solo la chat con il marito. Non c’era una galleria, non c’era una rubrica. Non esiste una foto di Etleva in maglietta, al mare, foto di un regalo. Bodi Selami non ha mai considerato la moglie e in rubrica era memorizzata con i nomi dei figli. Etleva non ne voleva sapere più niente di quel tipo di vita, non era vittima soltanto quando veniva picchiata”.

“Bodi Selami – conclude il pm ricordando le dichiarazioni rese dell’imputato – ha perso l’occasione di chiedere scusa e ci conferma come compiange solo se stesso e dà la prova come Etleva sia stato per lui soltanto un mezzo, mai uun fine. Dà la prova di non avere capito niente, di non avere eleborato niente. Bodi non rinuncia mai all’orgoglio malcelato di essere il padrone di sua moglie”.

Il pm chiede di riconoscere l’aggravante della gelosia: “Lui l’ha strangolata come punizione. Il suo comportamento non è nemmeno giustificabile dal punto di vista religioso”.

Il difensore dell’imputato ha chiesto, per la seconda volta, alla Corte d’Assise di poter produrre la consulenza psichiatrica forense, ma la Corte ha respinto la richiesta.