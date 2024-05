“OltreFest”: concerti, teatro e flash mob per santa Rita

Savona. In preparazione alla festa di santa Rita da Cascia il Comitato Quartiere Oltreletimbro organizza il ciclo di eventi “OltreFest”. Si comincerà sabato 11 maggio alle ore 18 a Casa Zaccheo, in via Giovanni Tissoni (di fronte al supermercato Eurospin) con il concerto degli allievi della Scuola Secondaria di primo grado Guidobono.

Domenica 12 maggio alle ore 16 al Roseto dei Papi, in via Bruno Lichene 3, l’associazione doMani e il Condominio Ecologico “Roseto dei Papi” invitano all’inaugurazione della mostra “Ecoarte al Roseto”, in cui oltre venti artisti presenteranno opere ispirate all’ecologia e alla pace. L’esposizione è curata dall’Associazione Pipinin Roseto dei Papi e allestita dall’associazione QuiArte con il patrocinio del Comune.

Nei mercoledì 15 e 22 maggio alle ore 18 nel salone della mensa della Caritas, in via Edmondo De Amicis 4, il professor Santino Nastasi terrà le conferenze sui temi “Rose, Giardini, Papi. La storia del Roseto dei Papi – Progetto, simboli e significati” e “Quando le rose incontrano l’arte. Il ruolo e i significati delle rose nella storia dell’uomo”, a cura dell’associazione La Rosiera.

Martedì 21 maggio alle ore 15 nella Chiesa Santa Rita gli allievi della Scuola Guidobono si esibiranno nuovamente in concerto. Alle 21 nel salone della mensa Caritas Teatro 21 e Teatro Viaggiante proporranno lo spettacolo “T.O. The Old Man”. L’associazione La Famiglia Mirabella invita a partecipare ad un flash mob itinerante da piazza delle Nazioni alla mensa.

Gli ingressi sono ad offerta libera per sostenere le attività del comitato. Il programma completo di “OltreFest” è consultabile sulla pagina Facebook “We live in Santa Rita&Oltreletimbro”. Per ulteriori informazioni si può scrivere un’e-mail all’indirizzo oltreletimbro.savona@gmail.com.