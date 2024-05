Olimpia Roller Team di Alassio, Sophia Martino ai vertici mondiali del pattinaggio

Alassio. Nuove grandi soddisfazioni nello sport per Alassio, che festeggia Sophia Martino, l’atleta diciassettenne dell’Olimpia Roller Team che torna a far parlare di sé ottenendo il quinto posto alla semifinale della Coppa del Mondo che si è svolta nel fine settimana appena trascorso a Trieste.

Allenata da Laura Napoli e dal giovane campione di pattinaggio Edoardo Parasi (anche lui cresciuto nella scuderia dell’Alassio Roller Team: suo il quarto posto ai Mondiali) aggiunge questa gara insieme alle atlete più forti al mondo al suo eccezionale palmarès, che vanta già la Coppa Europa 2023 nella categoria junior vinta in Croazia lo scorso novembre.

“Siamo estremamente orgogliosi – dichiara l’allenatrice Laura Napoli – della partecipazione di Sophia Martino alla prima semifinale della Coppa del Mondo a Trieste, dove ha gareggiato con le migliori atlete mondiali. Le squadre più forti sono state quelle spagnole, portoghesi, brasiliane e argentine, rendendo questa competizione una vera e propria vetrina mondiale. La nostra atleta ha affrontato una gara difficilissima e la sua convocazione è stata un riconoscimento del suo straordinario talento. Ottenere il quinto posto in una competizione così prestigiosa è un risultato eccezionale di cui siamo tutti molto fieri. Questo piazzamento è un segno della sua preparazione atletica e della sua determinazione, e ci dà grande fiducia per il futuro. Continueremo a lavorare sodo per migliorare sempre di più”.

Roberta Zucchinetti, consigliere comunale di Alassio con incarico allo sport e alle politiche giovanili, dichiara: “Con questo eccellente risultato la nostra atleta alassina Sophia Martino, insieme all’Olimpia Roller Team, regala un’altra grande soddisfazione nello sport ad Alassio e a tutti noi. Congratulazioni vivissime a lei per questa brillante performance di prestigio mondiale e ai suoi allenatori Edoardo Parasi e Laura Napoli, che la accompagnano in un percorso che ci fa davvero emozionare. Sappi, cara Sophia, che questo quinto posto ad un tale livello agonistico vale come un oro per la tua città e per chi ti vuole bene, siamo davvero fieri di te”.