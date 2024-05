Oggi c’è Multedo-Savona: gli ultras caricano la squadra in allenamento

Certo, è Prima Categoria. Ma che il Savona nonostante mille peripezie non sia una squadra come le altre è chiaro a tutti. E non solo per l’attenzione mediatica che genera.

Ieri sera al campo Augusto Briano del Santuario gli ultras biancoblù hanno assistito all’ultimo allenamento della squadra di mister Roberto Biffi prima del match odierno in programma alle ore 15 contro il Multedo al Pertini di Genova.

Cori, striscioni (con e senza esse maiuscola) e fumogeni per dare la carica a giocatori e staff per una partita in cui l’unico risultato è la vittoria.

Infatti, in virtù del miglior posizionamento in campionato, in caso di parità al termine dei supplementari sarà il Multedo ad accedere alla finale a cinque con i vincitori degli altri gironi.

Il Savona dovrebbe confermare il 4-3-1-2 che ha ben impressionato nelle ultime uscite. Con Pondaco ad agire alle spalle di Rapetti e Romano. Sicurissimi di una maglia da titolare dovrebbero essere anche Cherkez e Rizzo. Dietro, Apicella punto fisso con vicino uno tra Matarozzo e Kuci.