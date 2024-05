Nuova diga, la posa del primo cassone. Il ministro Salvini: “Dobbiamo accelerare”

Liguria. È iniziata poco prima delle 16 la cerimonia che per la posa del primo cassone della nuova diga foranea di Geova. Il gigantesco parallelepipedo, il primo di una serie di 93, viene affondato e posizionato sul fondale marino davanti a Sampierdarena, e per l’occasione a Genova è arrivato il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini.

Presenti anche il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana, il viceministro Edoardo Rixi e Pietro Salini, amministratore delegato di WeBuild e leader del consorzio PerGenova Breakwater.

Una cerimonia sobria e decisamente più sottotono rispetto a quanto preventivato – la diga, lo ricordiamo, è la più grande opera finanziata almeno in parte dal Pnrr – alla luce della grande inchiesta della magistratura genovese che ha coinvolto figure di alto profilo istituzionale come il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale genovese Paolo Emilio Signorini, oggi rispettivamente agli arresti ai domiciliari e in carcere.

Salvini: “Toti coprotagonista di un rinascimento ligure imponente e maestoso”

“Ci tenevo a esserci, lo devo a Genova e ai liguri che hanno dimostrato che questa città non si arrende mai – ha detto Salvini prendendo la parola alla fine di tutti gli interventi- Ho letto che era più prudente essere altrove, lascio ad altri questi ragionamenti. Grazie a chi ha creduto in una delle più grandi opere di ingegneria idraulica al mondo. Ringrazio Giovanni Toti che è stato coprotagonista di un rinascimento ligure che negli ultimi anni è stato imponente e maestoso. Non voglio entrare in argomenti che non mi competono, ma ricordo la fame di sviluppo di questa città. Non ho nessuna intenzione di rallentare, anzi dobbiamo accelerare perché è un tassello straordinario di un grande progetto, come tutte le opere pubbliche osteggiato”.

Salvini ha quindi citato il Mose: “Ricordiamo le peripezie, non serve, costa troppo: Venezia è stata salvata 25 volte dal Mose, quanto sarebbe costato non averlo? La Liguria ha aumentato la popolazione, dopo 10 anni di continua erosione nel 2023 la curva è tornata a crescere: vuol dire che c’è una squadra che ha messo una marcia in più. La Liguria torna ad essere un modello di crescita e attrattività. Il ministro delle Infrastrutture incontra imprenditori? Sì, è il mio mestiere, altrimenti sarei un dopolavorista. Grazie a tutti coloro che sono coprotagonisti di questo miracolo, anche quelli che in questo momento non sono qua.

Il presidente ad interim della Regione Alessandro Piana

“Guardiamo alla cerimonia di oggi con la consapevolezza di inaugurare un’opera avveniristica, con questo primo gigantesco ‘mattone’ che darà origine alla Nuova Diga Foranea, un’opera unica al mondo per le caratteristiche ingegneristiche, per le sue dimensioni, per la realizzazione “offshore”, cioè totalmente in mare aperto, senza che vengano interrotte le attività portuali. Con la nuova Diga, questa regione realizza il più grande intervento di rinnovamento dell’area portuale ligure degli ultimi 30 anni, con l’ampliamento degli spazi di transito e manovra per le navi all’interno dello scalo marittimo, così da potenziarne la capacità di accoglienza e trasformarlo in una infrastruttura in grado di accrescere la competitività del sistema ligure. Non possiamo permetterci di perdere tempo nei confronti di un’infrastruttura che riveste un ruolo strategico non solo per la Liguria ma anche per tutto il sistema economico del Paese. E la presenza del Governo, nelle persone del ministro e del viceministro alle Infrastrutture e i Trasporti, mi rende particolarmente lieto perché corrobora certamente tutta la determinazione che questa Regione metterà in campo per proseguire l’opera nel rispetto dei cronoprogrammi. Grazie a tutti i presenti e anche a chi non può essere qui ma è altrettanto protagonista”.

“Lo sviluppo regionale passa dalla realizzazione di nuove infrastrutture – aggiunge l’assessore regionale allo Sviluppo Economico – che possano intercettare nuovi traffici e rendere la nostra comunità economica competitiva sui palcoscenici internazionali. Con la posa del primo cassone, compiamo un importante passo verso il futuro della nostra Liguria. Una sfida, ad alto livello ingegneristico, che siamo pronti a vincere insieme per la crescita del nostro sistema portuale”.

Il commissario Piacenza: “ Possiamo guardare con entusiasmo e ottimismo al futuro”

A prendere la parola per primo è stato il commissario straordinario dell’Autorità Portuale Paolo Piacenza (finito nelle carte della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria e indagato per abuso d’ufficio): “Il primo cassone rappresenta un simbolo del nuovo confine lato mare della città di Genova e del suo porto – ha detto l’attuale commissario Piacenza – La diga foranea è un’opera fondamentale per lo sviluppo del porto di Genova e per l’intera nazione. È stata inserita tra le dieci opere fondamentali per lo sviluppo nazionale, e tutti i governi ne hanno sostenuto con forza la strategicità per tutta la nazione. Va inserita in un complesso di interventi per eliminare le barriere fisiche che dividono ancora l’Italia dall’Europa. Siamo sulla direzione giusta. Possiamo guardare con entusiasmo e ottimismo al futuro”.

Il viceministro Rixi: “Senza la diga congestione totale del porto in 20 anni”

Più conciso l’intervento del presidente ad interim della Regione, Alessandro Piana, complice anche l’ombra di Giovanni Toti, ancora ai domiciliari ad Ameglia dopo l’interrogatorio fiume di giovedì davanti ai pm: “Seppure in un momento particolare per la Liguria è stato per me motivo d’orgoglio portare in consiglio il ddl per completare il finanziamento. È un’opera importantissima per l’Europa tutta, una responsabilità politica che abbiamo avuto fin da subito e alla quale abbiamo voluto tenere impegno. Forse è l’opera più importante degli ultimi 30 anni.

Il viceministro Edoardo Rixi ha invece ricordato “l’importanza strategica e ambientale della nuova diga. Oggi le caratteristiche del canale di Sampierdarena, largo meno di 150 metri con poco più di 90 metri navigabili, non permette l’accesso alle grandi navi e impedisce lo sfruttamento delle infrastrutture realizzate e in via di realizzazione. I maggiori costi si riflettono sui prezzi. Un volano per l’economia e l’occupazione. Si stima che avrà la capacità di generare un aumento del traffico portuale del 40%, migliaia di posti di lavoro e un beneficio economico di 4,2 miliardi di euro sul traffico container. Non fare la diga vuol dire avere la congestione totale del porto genovese in 20 anni riducendo la capacità economica della nostra filiera”.

Lista Toti: “Grazie a Salvini per le sue parole e l’impegno per la diga, simbolo della Liguria che va avanti”

“Importantissime e apprezzate le parole del ministro Matteo Salvini e del viceministro Rixi, che oggi a Genova hanno voluto ribadire due concetti fondamentali. Intanto che la Diga, che ha vissuto un importante momento con la posa del primo cassone, non si ferma, come non si ferma la Liguria. E un sentito grazie agli esponenti del governo anche per aver voluto ricordare l’importanza del lavoro fatto dal governatore Giovanni Toti, riconosciuto come protagonista del rinascimento maestoso di questa regione. Parole che confermano l’identità di vedute e la grande coesione della coalizione di centrodestra”. Intervengono così Ilaria Cavo, coordinatrice della Lista Toti e il capogruppo in Regione, Alessandro Bozzano, a seguito della cerimonia di posa del primo cassone della Diga del porto di Genova.

“La posa è l’immagine chiara di una Liguria che vuole e può andare avanti. Partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell’opera ha significato essere dalla parte di chi dice sì e si oppone a chi strumentalizza questo momento per alzare il coro del no e dello stallo. Noi siamo dalla parte di chi vuole costruire e non demolire. Lo siamo sempre, con il presidente Toti, e continuiamo a seguire quel percorso che ha portato alla crescita della nostra Regione e che oggi, con l’avvio di questo progetto, consentirà al porto di Genova di accogliere le grandi navi. Uno sviluppo illustrato da numeri chiari (quasi due milioni di teu in più), evitando l’asfissia che avrebbe colpito lo scalo nel giro di vent’anni e pensando con visione alle prossime generazioni”, aggiunge Ilaria Cavo, oggi presente alla cerimonia come deputata.

Pietro Salini: “Toti è parte del processo di rinascita di questa regione”

“Poco tempo fa eravamo qui a inaugurare il via libera a questo lavoro, compiuto da molte amministrazioni che si sono susseguite nel volerlo fare, il primo che ha affrontato il dibattito pubblico – ha detto Pietro Salini, amministratore delegato di WeBuild e leader del consorzio PerGenova Breakwater – Si sentono molte voci in questo Paese contro le infrastrutture, ma un Paese che non ha infrastrutture non è un Paese migliore. Il nostro Paese negli ultimi 25 anni non è cresciuto perché non ci abbiamo investito, altri sono cresciuti più di noi. Molti anni fa ero a inaugurare una grande ferrovia in Turchia, durata molto tempo, e su quel palco più ministri di diverso colore si erano susseguiti ringraziandosi l’un l’altro. Alla fine avevano costruito un’infrastruttura non per loro ma per il Paese. Non farle significa essere un paese non in grado di pagare le pensioni agli anziani e la scuola ai figli”.

Salini ha poi voluto citare il ‘grande assente’, ovvero il presidente Toti: “Io sono cittadino onorario genovese. Voglio ricordare a tutti che Toti è parte del processo di rinascita di questa regione. Abbiamo combattuto spalla a spalla per questo. Grazie a chi oggi vara questo cassone contro tutti i gufi di questo paese che cercavano di non farcelo fare”.

Il primo cassone della nuova diga foranea

Il parallelepipedo a base trapezoidale è alto 22 metri con due basi di 40 metri e largo 25, che verrà adagiato alla profondità di 20 metri. Il terreno sottostante è stato consolidato da 280 colonne di ghiaia lunghe 6 metri. I cassoni, in tutto 93, vengono prefabbricati nell’apposito impianto sulla diga di Vado Ligure e trasportati via mare. Sono composti da un’armatura di ferro e calcestruzzo e sono la componente principale della nuova diga, perché sopra di essi verrà costruito il muro paraonde che permette di proteggere il bacino portuale dalla mareggiate. Per il trasporto dal porto savonese a Genova ci sono volute circa una ventina di ore di navigazione sotto costa.

Intorno alle 16.30 il cassone era già stato messo in posizione, pronto per le operazioni di affondamento con il riempimento di acqua. L’opera appoggia su uno scanno in materiale arido alto 7 metri sul fondo del mare, fondale che ha dovuto essere consolidato con colonne in ghiaia che permettono l’assestamento veloce del terreno. Il cassone cederà solo di qualche centimetro, hanno sottolineato Claudio Gemme di Fincantieri Infrastructure, presidente del consorzio, e il consigliere delegato Silvio Fascio.

Da settembre entrerà in funzione un secondo impianto più grande per costruire cassoni più grandi, lunghi 60 metri e altri 33 metri, che andranno a posizionarsi dove il fondale arriva a 50 metri. Ogni 15 giorni per i prossimi due anni e mezzo un cassone uscirà e verrà posato.

L’opera ha un valore complessivo di 1,3 miliardi di euro ed è finanziata per 1,223 miliardi con fondi statali tra cui Piano nazionale per gli investimenti complementari, Fondo infrastrutture e legge 56 del 2024. La differenza, pari a 77 milioni di euro, viene coperta con la legge regionale recentemente approvata che autorizza la Regione Liguria a contrarre un mutuo da 57 milioni e 20 milioni a carico dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Ma proprio il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, nelle scorse settimane ha lanciato l’allarme sulla possibile impennata dei costi legata al risarcimento che andrebbe corrisposto al consorzio Eteria dopo la sentenza del Tar che aveva dichiarato illegittimo l’affidamento a PerGenova.

Anac, in una delibera, aveva contestato l’affidamento dei lavori senza gara al consorzio PerGenova Breakwater guidato da WeBuild senza gara, ma anche le troppe varianti presentate e l’inserimento del progetto nel programma straordinario post crollo del ponte Morandi e quindi in deroga alle leggi e il rischio di pesanti conflitti di interesse. Osservazioni che non producono automaticamente uno stop (e che, anzi, Palazzo San Giorgio ha annunciato di voler impugnare), ma che espongono l’opera al rischio di accertamenti giudiziari: il dossier sarebbe infatti al vaglio della Procura europea.