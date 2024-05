Nuoto, le competizioni di salvamento danno spettacolo ad Andora

Andora. Quasi 400 atleti partecipanti, fra gli 8 e i 25 anni, con 21 squadre provenienti dal nord al sud Italia per un totale da record di più di 1.200 presenze gara. Sono i numeri dell’ennesimo successo del VII Trofeo Città di Andora, Ocean Italian Cup e Ocean Kids, che si sono svolte ad Andora. Un intenso week-end di gare per il mondo del nuoto per salvamento che fa fatto spettacolo in mare e ha portato ad Andora quasi mille persone fra nuotatori, accompagnatori e giudici, con una indubbia positiva ricaduta sulle attività economiche e ricettive.

“Ad Andora si è svolta una vera e propria prova generale per i salvamentisti in vista del Campionato Italiano Assoluto di Surflifesaving in programma a Riccione il 27 e il 28 maggio – ha dichiarato il delegato allo Sport del comune di Andora, Ilario Simonetta -. Un evento di grande impatto visivo e di alto livello sportivo che ha visto numerosissimi partecipanti”.

Mauro Gastaldello, consigliere regionale del Comitato FIN Piemonte Valle D’Aosta, fa il punto delle gare: “Grazie all’organizzazione del comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta della Federazione Italiana Nuoto, al patrocinio della Città di Andora, alla collaborazione della Capitaneria di Porto e dei Bagni Tortuga Beach, Andora ha ospitato ben tre manifestazioni in contemporanea: gli atleti più grandi hanno preso parte alla settima edizione del Trofeo Città di Andora, gareggiando per categoria, mentre i piccoli atleti delle categorie esordienti A e B hanno preso parte alla Ocean Kids. Nella giornata di domenica il programma ha previsto anche l’Ocean Italian Cup – ha spiegato Gastaldello – Sono stati 388 atleti di più di 21 società a prendere parte all’evento, un totale da record di più di 1200 presenze gara. Ha partecipato anche una delegazione della Svizzera con 3 società e 19 atleti. Ringraziamo inoltre per la preziosa disponibilità l’Associazione Albergatori di Andora, i Bagni Franco, i Bagni Regina e l’Arenautica Militare”

I complimenti sono stati espressi dal sindaco di Andora, Mauro Demichelis, presente alle premiazioni con il delegato allo sport Simonetta: “I nostri complimenti agli atleti presenti, molti dei quali vedremo gareggiare anche ai Nazionali, agli organizzatori della FNI Comitato Piemonte Valle d’Aosta, a Mauro Gastaldello del FIN Salvamento, ai Bagni Tortuga Beach e all’Asd Cinghiale Marino che da sempre credono nella manifestazione e hanno contribuito alla sua crescita, a tutti gli stabilimenti balneari coinvolti che hanno ospitato gli atleti e gare, all’Associazione Albergatori,ai Bagni Marini, alla Croce Bianca e a quanti hanno collaborato al successo dell’evento sportivo a cui il Comune ha dato convintamente il suo patrocinio e a cui conferma pieno sostegno”.

Al termine delle due giornate di gara sono state stilate le classifiche di società per quanto riguarda il Trofeo di Andora e l’Ocean Kids: vincono l’Ocean Kids nella classifica Esordienti A i Vigili del Fuoco Giovanni Salza mentre la classifica esordienti B viene vinta invece dai Nuotatori Canavesani.

Ad aggiudicarsi la settima edizione del Trofeo Città di Andora sono gli atleti degli Amici Nuoto Riva con un totale di 1059,64 punti.