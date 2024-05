Nuoto: i giovani atleti di Alassio qualificati per il campionato nazionale CSI

Alassio. Dal 22 al 26 maggio va in scena a Lignano Sabbiadoro la fase finale del campionato nazionale CSI di nuoto. Ad Alassio c’è grande attesa per questa manifestazione sportiva, che vedrà in gara ben 21 giovani atleti tesserati per la Gesco Nuoto Alassio, accompagnati dai tecnici Davide Sciocchetti, Nicolò Braghin e Guia Tognolli.

La splendida notizia arriva a seguito delle premiazioni del circuito regionale di nuoto del Centro Sportivo Italiano che si sono svolte a Savona la scorsa domenica 19 maggio a seguito delle gare finali del circuito.

Gli atleti che parteciperanno alle gare di Lignano Sabbiadoro sono Anna Ballauri, Andrea Buttaci, Viola Grollero, Federico Cornelli, Giacomo Gandolfo, Lisa Scosceria, Beatrice Vota, Gabriele Gagliolo, Davide Palumbo, Gabriele Boscione, Miranda Di Vara, Tommaso Franco, Nina Manduca, Diletta Sibello, Isaia Sozzi, Soavilde Surace. Nella squadra Special, della quale fanno parte ragazzi tra gli 11 e i 40 anni con bisogni educativi speciali, allenati da Guia Tognolli con la collaborazione di un pedagogista e di un fisioterapista: Pietro Quartararo, Irene Cosenza, Alexandra Mocanu, Luciano D’Amico e Gabriele Carbonaro.

“Siamo veramente orgogliosi – dichiara il presidente del Consiglio Comunale di Alassio con incarico allo Sport, Roberta Zucchinetti – per gli eccellenti risultati conseguiti dai nostri ragazzi, frutto di tanto impegno e di tanta passione per uno sport che è di primaria importanza nel nostro territorio. Congratulazioni vivissime a loro ed ai loro allenatori di Gesco Nuoto Alassio, con un grande in bocca al lupo per le gare nazionali che disputeranno nei prossimi giorni a Lignano Sabbiadoro”.