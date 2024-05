Noli, i Lions piantano tre alberi di ulivo in un’aiuola di piazza Chiappella

Noli. Nell’ambito della campagna “Tre Alberi per Salvare il Pianeta” promossa dalla rivista nazionale del Lions Club International, anche i soci del Lions di Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio, sulla base degli accordi stipulati con l’amministrazione comunale di Noli, guidata dal sindaco Ambrogio Repetto, si sono mobilitati per difendere la natura e lasciare un segno tangibile per le future generazioni.

Ieri il presidente Enrico Tassinari con la collaborazione di Antonio Rovere, Maurizio Pesce e Michel Ghidini ha portato a termine questo impegno: tre ulivi di varietà leccino sono stati messi a dimora in un’aiuola prospiciente piazza Chiappella alla presenza del vice sindaco Debora Manzino.

“Siamo grati all’amministrazione nolese che ha concesso questa prestigiosa location” ha dichiarato il presidente Tassinari.