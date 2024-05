No alla caccia con l’arco, ma la maggioranza in Regione respinge emendamento

Liguria. “L’uso di arco e freccia come strumento di caccia contrasta con i valori di tutela e benessere degli animali. Concetti che questa Giunta dovrebbe salvaguardare non solo per i risvolti etici e giuridici del nostro vivere civile, ma anche perché è di questi giorni la notizia di un ineffabile ministro di destra secondo cui: “il benessere animale si verifica chiedendo direttamente a loro”. Bene, ha mai chiesto a un daino o a un capriolo o a un cinghiale come si sente mentre vaga nei boschi con una freccia conficcata nella coscia o nella schiena? Il principio di non crudeltà non viene rispettato se si caccia con l’arco, perché c’è sempre il rischio che la freccia non centri la preda finendola senza farla soffrire, costringendola anzi a vagare patendo indicibili sofferenza finché non sopraggiunge la morte”.

Lo dichiara il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini sul dibattito in Consiglio regionale.

La misura risponde alle osservazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e riguarda, in particolare, i cacciatori detentori di richiami vivi: sono vietati l’uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato, rilasciato dalla Regione, anche in aggiunta a quello dell’allevatore. L’anello rilasciato dalla Regione è, dunque, il solo ad avere valore legale per la legittima detenzione e utilizzazione venatoria di richiami vivi

“Abbiamo chiesto l’abolizione dell’arco quale strumento venatorio, ma la destra non ci sente: si vede che, due settimane dopo la tempesta che rischia di mandare a casa questa destra fissata con la caccia, conta davvero tutto… persino il voto di uno sparuto gruppo di appassionati di arco e freccia” conclude Tosi.

“La maggioranza che governa la Regione Liguria ha da poco respinto compatta l’emendamento proposto dalle minoranze che proponeva la cancellazione della caccia con l’arco. L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) pubblicherà, appena disponibile, l’elenco dei votanti e dei relativi partiti, notando che ancora una volta – anche alla luce della bufera giudiziaria in corso – il governo di piazza De Ferrari sia lontano dal paese reale e dalla crescente sensibilità verso gli animali dei cittadini” rincara poi l’associazione.

“E, soprattutto, dalle oltre 108.000 adesioni che fino ad oggi hanno firmato la petizione on line su change.org, lanciata da Antonella B. su impulso delle iniziative e delle mail bombing proposte da OSA. Che invita chi ancora non l’avesse fatto a sottoscriverla:

https://www.change.org/p/vietare-la-caccia-con-arco-e-frecce-agli-animali-in-liguria”.