Nichilismo virtuale

“Non è più possibile partire dal reale e fabbricare l’irreale, l’immaginario a partire dai dati del reale. Il processo sarà piuttosto l’inverso” possiamo leggere in Simulacri e simulazioni, testo di Jean Baudrillard reso famoso per il grande pubblico grazie a una delle scene di apertura del film Matrix, quando il protagonista esibisce proprio quel testo nel quale ha scavato le pagine per trasformarlo in un’improbabile custodia per la sua “droga virtuale”. Ritengo sia propedeutica una breve riflessione comparativa sui concetti di realtà e reale: il primo lo possiamo sinteticamente definire come l’insieme di fenomeni ed eventi e la condivisione degli stessi attraverso la comunicazione in tutte le sue forme; mentre il reale potremmo descriverlo come il luogo della validazione di ogni segno-simbolo oggetto della possibilità della comunicazione di cui sopra. Mi si perdoni la sintesi estrema che però ci permette di procedere verso una riflessione più conversazionale e più strettamente connessa con il nostro tuttigiorni. Semplificando la questione diviene: riusciamo ancora a distinguere il reale dalla realtà? Se il confine tra il reale e la sua iperrealistica rappresentazione si va a confondere fino a perdersi, se si arriva ad affermare che qualcosa è reale in quanto fruito e condiviso nella rete, se diviene possibile e, addirittura, auspicabile una vita attraverso avatar in un sistema che consente di lavorare, produrre, essere retribuiti e acquistare beni, se tutto questo è possibile se non addirittura già un accadimento non si sta accettando l’equivalenza tra il vivere fino a oggi inteso come tale e quello che è la vita nel “oltremetatempo” della rete? Rivisitando il pensiero di Baudrillard possiamo affermare che tutto è oramai divenuto simulacro e come tale dobbiamo intendere ciò che non garantisce se stesso riferendosi a una realtà di fatto ma acquisisce senso e valore in relazione a strumenti essi stessi “di fatto virtuali” come il denaro, il mercato, il principio tanto teorico quanto invasivo della coppia domanda-offerta.

Credo sarebbe estremamente interessante confrontare la “realtà del virtuale” nel pensiero delle generazioni del XX secolo con quello dei nativi digitali, ma circoscriviamo il campo. L’incedere capillare della globalizzazione a ogni livello della quotidianità, anche se spesso surrettiziamente, si accompagna inevitabilmente a quello della sovrapposizione della rete con anche il più minuto gesto e pensiero di ognuno. Il pericolo del secolo dei grandi sistemi statali era quello di minimizzare senso e ruolo dell’individuo nel nome di un presunto più alto utile collettivo, nel nostro amato e terribile XXI secolo, assistiamo, complici troppo spesso inconsapevoli, all’annullamento dell’individuo reale che si consegna all’anestesia omologante del virtuale. Potremmo definire il fenomeno come una delle numerose metastasi della globalizzazione, come dicevamo tutto rischia di divenire simulacro, la cancellazione di un progetto con al centro l’individuo e la morte di dio, e quindi di un progetto generale, si traducono nel disorientamento individuale e nel tentativo di quantificare il valore del singolo attribuendogli un prezzo. Già: ma qual è il prezzo di un essere umano? Vivere nel meta-verso virtuale dell’incapacità di confrontarsi con “l’altro da sé” invera e sostituisce l’essere umano nel suo avatar, amorale e aresponsabile, un ”reale inesistente” che sa bene quanto possa affermare “se tutto si mette male mi cancello e mi ricreo”. Questa prospettiva è fatta propria inevitabilmente dalle generazioni digitali per le quali la virtualizzazione della realtà e del proprio corpo si traduce nella mancanza di consapevolezza degli effetti dell’azione e dell’amore per il sé e per l’altro e, io credo, vadano ricercate in questo humus le premesse per comprendere l’insorgere di fenomeni tragici come quelli delle baby gang, delle baby squillo e dei baby zombie.

Genitori inevitabilmente non nativi digitali si trovano a confrontarsi con fenomeni che non conoscono se non attraverso l’esperienza riflessa delle vite dei propri figli, il tentativo di calarsi come attori diretti in una realtà che non è la loro, non si è rivelato come utile alla comprensione, ma più spesso come uno snaturarsi del ruolo genitoriale in un più prossimo ma sterile ruolo amicale. Il problema dell’istantaneità di ogni evento che si slega da radicamenti etici nel passato e si annichilisce immediatamente senza aver peso nel futuro fa sì che un simile scollamento della realtà dal reale possa svuotare la vita del protagonista di ogni fondamento etico che assurge a valori assoluti nell’attimo per perderli in quello successivo. Diviene spesso inevitabile che il soggetto divenga assuefatto alla virtualità effimera dell’evento così che quando, inevitabilmente, la vita busserà alla sua porta, andando ad aprire non sarà in grado di vedere l’ospite generando in sé sentimenti di solitudine, di spaesamento e a quanti casi di ansie patologiche e somatizzazioni tragiche siamo già costretti ad assistere! Non abbiamo modo, in questo contesto, di analizzare i fenomeni orribili come quello della violenza delle baby gang e della prostituzione di adolescenti, tragedia quest’ultima che richiede spesso la connivenza genitoriale e sempre la depravazione di adulti che pagano, forse potrà essere oggetto specifico in un altro momento, limitiamo per ora la riflessione allo scollamento indicato in apertura tra realtà e reale e, almeno proviamo, a individuare qualche ipotesi di gestione del fenomeno poiché supporre di poterlo risolvere in poche righe sarebbe assolutamente impossibile. Il piano scivoloso sul quale si muove la virtualizzazione del quotidiano delle generazioni digitali innesca un processo logico non formalizzato che confonde il soggetto con la sua immagine, il secondo passo è riconoscersi nell’immagine di sé oscurando la centralità dell’io reale, così la nuova realtà da virtuale diviene l’unica di fatto e in essa tutto è consentito, le responsabilità si stemperano, la violenza diviene un codice comune, la logica della mercificazione dell’io-immagine una regola.

In che modo gli “adulti” possono intervenire? Non certo consegnandosi a una forma di auto esonero etico o di distruttivo buonismo, la madre che denuncia il figlio prevaricatore o la figlia prostituta non dovrebbe essere un’eccezione ma la normalità, ma non può essere nemmeno questa comunque la soluzione. Credo sia indispensabile un ripensamento complessivo che sappia comprendere le cause ricollocando il problema nella sua natura di conseguenza delle stesse. Non sono il cellulare, i social, la rete le cause del tracollo etico ed esistenziale al quale assistiamo, bensì la logica che in essi si veicola capillarmente ma che è presente da molto prima dei mezzi che utilizza. Mi riferisco al fatto che il valore dell’individuo sia quantificabile attraverso quelli che abbiamo definito simulacri, che siano denaro, successo e fama di quella che chiamiamo la realtà comune o i like di quella virtuale di fatto poco importa. Soluzioni drastiche degne di un neo luddismo sterile non avrebbero effetto, insomma, non è demonizzando la rete e denigrandone le vittime che si può risolvere il problema, non si torna indietro, la storia lo insegna, è necessario riuscire a comprendere le cause radicate nel passato e costruire un futuro che possa andare oltre, un futuro che affermi la centralità dell’individuo per il suo valore e non per il suo presunto prezzo. La soluzione di un problema tanto complesso non può essere semplice, richiede un ripensamento globale intorno al senso di quanto facciamo, kantianamente l’uomo deve tornare a essere un fine e non un mezzo, la centralità della cultura deve essere affermata per marginalizzare l’elefantiasi della logica del profitto, parole svuotate di significato come rispetto, sentimento, solidarietà devono essere riempite di nuovi valori ma tale operazione va realizzata insieme alle generazioni digitali non sopra di esse, così che possano riscoprire il proprio protagonismo non attraverso il numero delle visualizzazioni riscosse ma respirando la qualità degli sguardi d’amore regalati.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci

