New Basket Alassio, in Under 15 Eccellenza la Coppa Piemonte è ligure

Corneliano d’Alba. Il coronamento di una stagione in crescendo per un gruppo campione regionale ligure in Under 13 due anni fa, vicecampione regionale in Under 14 lo scorso anno e che quest’anno ha deciso di affrontare un campionato fuori regione, in Piemonte, con tutti ragazzi ponentini, senza prestiti e giocando un basket giovanile evitando tatticismi.

Durante la stagione i ponentini hanno superato compagini come Area Pro, Bea Chieri, Campus Monferrato, Alfieri, Auxilium, Novara, Gators Cuneo, San Mauro facendo aumentare la consapevolezza nei ragazzi liguri che hanno disputato due partite al cardiopalma vincendo di due con la blasonata Derthona Basket e di uno, in finale, con una società storica e con la quale i gialloblù ottennero la prima vittoria, Don Bosco Crocetta.

Coach Laura Ciravegna dichiara: “Un finale da sogno per una stagione impegnativa che ci ha messo a confronto con i migliori settori giovanili piemontesi.

Un campionato difficile, stimolante e di crescita che ci ha portato ad una Final Four di Coppa aumentando la consapevolezza che con impegno e dedizione si può andare lontani e insieme ancora di più.

Due partite decise entrambe allo scadere, volute dai ragazzi a cui va il grande merito di non arrendersi mai!

Un grazie a tutti i sostenitori e famiglie durante questa lunga e bella stagione costellata anche da infortuni che hanno comunque fatto crescere tutto il gruppo, allo Staff e soprattutto a Fabio e Giulia assicurando presenza e partecipazione sia in casa che in trasferta. A chi, come Dario, ci ha seguito in ogni palestra torinese per poi contribuire dalla panchina alla vittoria.

Un grazie a Giuliano e Pone per l’attaccamento ai colori societari.

Un grazie a Martinoni per la presenza alle Final4.

Un grazie ad Andre e Pippi per la presenza in questi due giorni di finali.

Ma il grazie più grande va ai ragazzi che ci hanno fatto emozionare sia durante la stagione che in questa bellissima due giorni e una menzione particolare ai 2010 che hanno giocato meno ma hanno dimostrato una passione straordinaria che si spera mantengano sempre!

Corneliano d’Alba resterà sicuramente nei ricordi più belli di chi l’ha vissuta!”.

DERTHONA BASKET 53 – N.B. ABC PONENTE 55

N.B. ABC PONENTE 75 – DON BOSCO CROCETTA 74