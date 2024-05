Bergeggi. Ogni metro quadrato di prateria può generare quotidianamente da 4 a 20 litri di ossigeno e rappresenta un habitat ideale per la biodiversità e un luogo eletto di riproduzione e nursery. La sua presenza aiuta lo stoccaggio sottoterra di anidride carbonica e le sue foglie sono dimora permanente per circa il 25% delle specie marine del Mediterraneo. ). Si stima che negli ultimi 50 anni la loro presenza nel nostro mare sia diminuita di oltre il 30% e la regressione stia proseguendo. Per questi motivi la posidonia, per un totale di 200 metri quadrati, è stata reimpiantata a largo dell’Isola di Bergeggi, Area Marina Protetta.

L’operazione consiste nell’utilizzo dell’innovativo protocollo di riforestazione ideato proprio dall’International School for Scientific Diving. Una tecnica sostenibile che prevede l’installazione sul fondale di biostuoie costituite da reti di fibra di cocco per ripristinare porzioni di posidonieti degradati. Sopra a queste biostuoie vengono innestate talee di posidonia, recuperate tra quelle strappate dalle praterie naturali ad opera delle mareggiate o da attività antropiche che verranno monitorate per i 24 mesi successivi per verificarne l’attecchimento.

La campagna “Foresta Blu” è sostenuta da Coop che prosegue così il suo impegno nella tutela dell’ambiente già dimostrato con “Un mare di idee nelle nostre acque”, la precedente campagna che nell’arco di un triennio ha permesso l’installazione di 46 Seabin (i cestini del mare) in grado di raccogliere rifiuti in decine di porti d’Italia.

“Siamo certi che non si possa parlare di futuro senza guardare alla salute del nostro pianeta oggi e siamo allo stesso modo convinti che ogni protagonista dell’economia del Paese possa fare la sua parte nella lotta al cambiamento climatico – osserva Maura Latini Presidente di Coop Italia – Questo progetto rispecchia tutte le caratteristiche dell’agire di Coop nella società. Alla conoscenza, che amiamo condividere con le generazioni più giovani, associa la competenza dei nostri partner scientifici e dei professionisti delle Università, l’esperienza del team di Anywave che vive quotidianamente il mare, e l’impegno dei nostri soci e consumatori che da sempre ci sostengono nelle nostre campagne ambientali. È una sfida, ce ne rendiamo conto, i cui risultati non possono essere previsti ma sappiamo che seminare innovazione e conoscenza oggi è il modo più proficuo per raccogliere rigogliosi frutti domani”.

“L’area marina protetta ne ospita alcuni tratti e altri sono stati danneggiati – ha commentato il direttore dell’area marina protetta, Davide Virzì – . Per questo abbiamo attivato insieme a Unige e con il supporto di Coop e LifeGate per la messa a dimora di nuove posidonie. Per noi è fondamentale il ripristino di questo ambiente tanto più in un sito come il lido delle Sirene, luogo iconico. Siamo l’area marina protetta più vicina a un isnediamento portuale come quello di Vado-Savona. I monitoraggi che stiamo portando avanti sono incoraggianti, la salute del nostro mare è più che buona. L’equilibrio tra attività umane e tutela dell’ambiente è possibile ma è un equilibrio fragile. Noi ne siamo consapevoli, speriamo lo sia anche chi ci governa da Genova e da Roma (riferendosi al trasferimento del rigassificatore davanti alla costa savonese). Ogni scelta può incidere in maniera pesante e irreparabile su un patrimonio naturalistico troppo importante per essere trattato con poca attenzione e superficialità”.

Nuova prateria di posidonia a Bergeggi

“Abbiamo selezionato questa zona per questo progetto riforestazione attiva – ha spiegato Monica Montefalcone, Professore Associato di Ecologia all’Università di Genova -. Siamo in un’area marina protetta e oggi i suoi fondali sono protetti dall’area marina. Si è quindi creato il contesto naturale per poter rigenerare questi ecosistemi. Negli anni passati le praterie hanno subito forti pressioni antropiche sia tramite il ripascimento delle spiagge, con la pesca a strascico. Oggi questo non succede più e cerchiamo di aiutare la pianta nel suo processo di ricolonizzazione naturale: cerchiamo sott’acqua frammenti sparsi di pianta e li trapiantamo”.