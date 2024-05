Nella veglia di Pentecoste il “mandato” ai responsabili diocesani

Savona. Sabato 18 maggio alle ore 21 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta monsignor Calogero Marino presiederà la Veglia di Pentecoste. Non sarà celebrata la messa, bensì sarà un momento di preghiera che riprenderà alcune delle letture dell’Eucaristia vigiliare di Pentecoste, con l’aggiunta di una pagina sul tema della pace, anche per richiamare l’attenzione sull’Arena della Pace” di Verona, a cui parteciperà papa Francesco.

Al termine sarà conferito il mandato ai nuovi responsabili delle aree pastorali (don Alessio Allori per Annuncio e Formazione Cristiana, Monica Siri per Fragilità e Cura, don Angelo Magnano per Cultura e Bellezza, don Camillo Podda per Opere Diocesane e Beni Economici), ai vicari foranei (a Levante don Silvester Soosai, a Ponente don Giuseppe Militello, per Savona don Magnano, per la vicaria di Vado don Adolfo Macchioli) e ai coordinatori delle zone pastorali (don Giuseppe Marino per Cogoleto, don Claudio Doglio per Varazze, don Germano Grazzini per Albisole e Stelle, don Mario Moretti per Savona centro e Villetta-Valloria, don Giovanni Margara per Savona Villapiana-Lavagnola-Santuario, don Giuseppe Noberasco per Savona Oltreletimbro, don Allori per Valleggia-Quiliano-Zinola, don Macchioli per Vado-Bergeggi, don Danilo Grillo per Spotorno-Noli, don Selvaraj Devasahayam per il Finalese).

Proprio con la Pentecoste, domenica 19 maggio, entreranno in vigore i decreti del vescovo per i nuovi responsabili dei Servizi di Curia e di quelli Pastorali della Diocesi, a cominciare dal vicario generale don Camillo Podda.